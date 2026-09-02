Un vecino vio el intento de robo, persiguió a los sospechosos y alertó a la Policía. Dos jóvenes de 19 y 23 años fueron aprehendidos tras violentar una ventana.

Los descubrieron dentro de una casa y terminaron detenidos en Km 3

Dos jóvenes de 19 y 23 años fueron detenidos este martes por la noche en el barrio General Mosconi, luego de ser sorprendidos durante un intento de robo en una vivienda de Leopoldo Lugones al 112.

El procedimiento se inició alrededor de las 20:45, tras un llamado anónimo que alertó sobre dos hombres que merodeaban propiedades de la zona. Al arribar a la intersección de avenida Tehuelches y Miguel Cané, efectivos de la Comisaría de Mosconi encontraron a un vecino persiguiendo a los sospechosos mientras pedía auxilio a los gritos.

Según relató el testigo, uno de los jóvenes permanecía afuera como "campana", mientras el otro salía por una ventana que había sido previamente violentada.

Los policías inspeccionaron la vivienda y constataron daños en la abertura y un importante desorden en el interior. El inmueble se encontraba sin ocupantes al momento de la intervención.

Los detenidos fueron identificados como T.G.G., de 19 años, y L.H.V., de 23. Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Szymankiewciz, sus elementos personales quedaron resguardados como pertenencias hasta la audiencia correspondiente.

Personal de Criminalística realizó las pericias de rigor en el lugar, mientras las autoridades procuran localizar al propietario de la vivienda, quien todavía no radicó la denuncia formal.