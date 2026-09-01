Defensa Civil se prepara por si llega El Niño

El fenómeno de El Niño mantiene en alerta a los especialistas en meteorología por los cambios que puede provocar en las condiciones climáticas de distintas regiones del país.

El evento forma parte del ciclo ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) y puede modificar los patrones habituales de precipitaciones y circulación atmosférica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó que El Niño ya se encuentra plenamente activo en las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial.

De acuerdo con los análisis, el fenómeno continuará fortaleciéndose progresivamente hasta alcanzar una intensidad considerable durante la primavera austral y el comienzo del verano.

Ante este panorama, el director general de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo, confirmó en diálogo con FM La Petrolera que el área local se encuentra organizando diversas tareas preventivas para anticipar posibles contingencias. El funcionario precisó la evolución de las estadísticas oficiales: “Creo que en febrero estábamos hablando de un 60, 70% de probabilidad y hoy estamos hablando de cerca de un 90”.

Si bien los pronósticos indican que el fenómeno afectaría mayormente al centro y norte de la Argentina y no tanto a la Patagonia, Barrionuevo subrayó: “Eso no quita de que no tengamos que estar atentos y prepararnos para en caso de que llegue a suceder alguna situación que amerite la intervención de Defensa Civil”.

Las autoridades recordaron los graves eventos climáticos ocurridos en 2010 y 2017, y destacaron que desde entonces el Estado realizó inversiones y mantiene en marcha proyectos para mejorar el sistema de transporte de agua de lluvia. Sin embargo, el director explicó que existe incertidumbre sobre los efectos específicos a nivel local: “Lo que no sabemos es cuándo nos va a afectar y cómo nos va a afectar porque posiblemente no sea tal vez con lluvia; puede llegar a ser que sea una cuestión de sequía”.

Como parte del operativo de prevención, la dirección está coordinando acciones conjuntas con distintas instituciones. “Vamos a juntarnos más con el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal para organizarnos un poquito mejor y estar más preparados para el evento. También estamos viendo la forma de reforzar o mejorar equipamientos”, detalló Barrionuevo sobre el trabajo con el organismo que agrupa al intendente, secretarios, fuerzas armadas, policiales y bomberos.

Finalmente, buscó llevar tranquilidad a la comunidad aclarando el estado de situación actual: “No hay ninguna alarma, no la hay. No hay alerta, digámoslo así. Sí creemos que tenemos que estar obviamente preparados”. Ante este escenario, solicitó explícitamente la colaboración de los vecinos, pidiendo “que estén atentos a la información que suministra esta dirección” y, fundamentalmente, “que respeten las indicaciones de nuestro personal” para garantizar la seguridad de todos en caso de una intervención.