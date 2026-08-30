Domingo gris: anuncian lluvias aisladas para la noche

La jornada tendrá cielo nublado y temperaturas de entre 5 y 13 grados. Para la noche se espera una probabilidad de lluvias de hasta el 40%.

Comodoro Rivadavia tendrá este domingo una jornada mayormente nublada, con una temperatura mínima de 5 grados durante la mañana y una máxima de 13 grados por la tarde.

El viento soplará del oeste durante gran parte del día, con velocidades de entre 23 y 41 km/h. Las ráfagas alcanzarán los 50 km/h durante la mañana y podrían llegar a los 59 km/h por la tarde.

Hacia la noche, el viento rotará al noroeste y la temperatura descenderá hasta los 9 grados. Para ese período, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%.

El lunes continuará el cielo mayormente nublado durante las primeras horas y parcialmente nublado por la tarde y la noche. La temperatura llegará a los 12 grados, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 78 km/h.

Para el martes se espera una jornada parcialmente nublada durante la madrugada y la mañana, con cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas estarán entre los 5 y 9 grados.