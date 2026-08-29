Desde la apertura del cepo, los argentinos compraron casi u$s 45.000 mill

Desde la apertura del cepo cambiario a las personas por parte del Gobierno, en abril de 2025, los argentinos ya llevan comprados casi u$s45.000 millones. El dato surgió de un último informe del BCRA sobre las compras brutas de dólares y tras compras netas destinadas al atesoramiento se alcanzaron casi u$s 3.000 millones.

El monto salió de un último informe de “Evolución del Mercado de Cambios” del Banco Central, en el que se detalló que las compras brutas de billetes de las personas humanas sumaron u$s44.437 millones desde la apertura de los controles cambiarios.

En ese mismo período, las ventas de usuarios sumaron apenas u$s6.557 millones, lo que implica que por cada dólar volcado al mercado formal por un ahorrista, la demanda minorista absorbió u$s6,78. El comportamiento particular mostró una tendencia ascendente que se consolidó a lo largo de 2026.

Durante julio, la demanda volvió a acelerarse con la participación de 1,7 millones de personas, que compraron u$s3.319 millones. Tras deducir las operaciones de venta de más de 690.000 individuos por u$s404 millones, las compras netas destinadas al atesoramiento alcanzaron u$s2.916 millones, a los que se agregaron egresos netos por transferencias al exterior por u$s546 millones.

De este modo, en los primeros siete meses de 2026 el público ya demandó más de u$s18.000 millones. No obstante, pese al elevado volumen volcado al atesoramiento personal, el Sector Privado no Financiero finalizó julio con un saldo vendedor neto de u$s502 millones.

La contención de la demanda minorista estuvo apuntalada casi en forma exclusiva por la liquidación de divisas del agro: el rubro Oleaginosas y Cereales lideró la oferta privada con ventas netas por u$s3.505 millones. En simultáneo, la autoridad monetaria sostuvo su racha acumuladora en el mercado de cambios: en julio, el BCRA adquirió u$s2.163 millones y, con los cómputos hasta el último viernes de agosto, acumuló 22 ruedas consecutivas con saldo comprador, alcanzando los u$s14.049 millones en lo que va del año.

Con estos números, el organismo sobrepasó de forma holgada el piso de las metas de acumulación de reservas (fijadas entre u$s10.000 y u$s17.000 millones) acordadas con el FMI, a la vez que habilitó el giro de u$s3.400 millones en utilidades empresarias al exterior.