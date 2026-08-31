El lunes tendrá cielo mayormente nublado durante la mañana, viento intenso del oeste y ráfagas que alcanzarán los 78 km/h. La temperatura llegará a 13°C por la tarde.

Comodoro arranca la semana con viento y ráfagas de hasta 78 km/h

El comienzo de la semana estará marcado por el viento en Comodoro Rivadavia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana de este lunes se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura de 7°C y viento del oeste entre 42 y 50 km/h. Las ráfagas podrían trepar hasta los 78 km/h.

Por la tarde, el cielo estará ventoso y la temperatura alcanzará los 13°C. El viento rotará al sudoeste, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que nuevamente se ubicarán entre los 70 y 78 km/h.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a moderarse. Se prevé cielo parcialmente nublado, 9°C y viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

El SMN no pronostica precipitaciones para ninguna de las tres franjas horarias de este lunes.