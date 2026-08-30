Repudiable analogía de Alejandro Lerner para defender a Milei

El reconocido músico participó este sábado del programa de Mirtha Legrand y desató una fuerte controversia tras utilizar una metáfora sobre violencia de género.

La tradicional "mesaza" de Mirtha Legrand volvió a encender el debate público, esta vez a raíz de los dichos del cantautor Alejandro Lerner, quien recurrió a una repudiable analogía sobre el abuso sexual y la violación para defender la gestión de Javier Milei.

Durante la emisión de este sábado, el artista intentó reflexionar sobre la falta de continuidad en los proyectos económicos y políticos del país a lo largo de las últimas décadas, pero recurrió a una analogía que generó inmediato repudio y encendió una fuerte polémica.

Mientras debatían sobre la necesidad de acuerdos a largo plazo para encauzar la economía, Lerner expresó: “Un país que quiere cambiar, si no le damos un poquito de tiempo, una continuidad de un proyecto de país. A mí me gustaría tener claro qué proyecto de país queremos. Un país que ha sido violado... Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes, los que nos tendrían que haber dado un servicio”.

Lejos de detenerse allí, el músico profundizó su cuestionamiento hacia la clase dirigente acumulada en el último medio siglo, agregando: “Ninguna de las personas que vinieron en los últimos 50 años nos pudieron dar el servicio que nosotros nos merecemos”.

Las declaraciones de Lerner repercutieron instantáneamente fuera del estudio de televisión. En cuestión de minutos, las plataformas digitales se inundaron de críticas hacia el compositor por banalizar la problemática de la violencia de género y el abuso sexual, utilizando conceptos de agresión física y sexual para graficar una situación macroeconómica e institucional.

Si bien en la mesa del programa el comentario pasó sin una interrupción profunda por parte de la conductora o el resto de los comensales, el tenor de la frase abrió un intenso debate en el plano mediático sobre los límites de las metáforas políticas y el uso de conceptos sensibles en la televisión abierta.