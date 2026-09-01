Comodoro arranca septiembre con frío y cielo cubierto

El primer día de septiembre tendrá cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde y la noche, con temperaturas de entre 3°C y 12°C

Comodoro Rivadavia y alrededores tendrá este martes una jornada fría y marcada por la presencia de nubosidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura de 3°C, con viento del sudoeste de entre 23 y 31 km/h. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 12°C, manteniéndose el viento en el mismo rango de intensidad.

Hacia la noche continuará el cielo mayormente nublado, con una temperatura estimada de 8°C. El viento rotará al noroeste y disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.