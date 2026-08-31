El Centro de Encuentro de Abel Amaya se inaugura a principios de 2027

El espacio avanza en su etapa de puesta en valor y será un punto de referencia para la zona sur con propuestas deportivas, culturales, tecnológicas y de atención primaria de la salud.

El intendente Othar Macharashvili encabezó este lunes una recorrida por las instalaciones del Centro de Encuentro del barrio Abel Amaya, donde supervisó el avance de obra del edificio.

La actividad contó con el acompañamiento del diputado nacional Juan Pablo Luque, el secretario general de la UOCRA, Raúl Silva, el presidente de la Asociación Vecinal del barrio Abel Amaya, Roberto García, ediles del bloque oficialista y funcionarios del Gabinete Municipal.

Durante la visita, las autoridades constataron los trabajos que se están ejecutando en las distintas áreas del complejo que concentrará una amplia oferta deportiva, entre las que se incluye natación, talleres culturales, innovación a través de la Agencia Comodoro Conocimiento y atención primaria de la salud.

Macharashvili remarcó el esfuerzo municipal para recuperar la infraestructura tras sufrir hechos de vandalismo, al comentar que "esta es una obra que viene de hace muchos años. No obstante, desde los últimos 10 meses le venimos poniendo todo para ponerla en valor y readecuarla. Queremos tenerla lista e inaugurada para febrero o marzo del año próximo. Será un espacio con mucho contenido y desarrollo para toda la zona sur".

A su vez, el intendente enfatizó la importancia del trabajo articulado con los sectores de la comunidad. "No buscamos que el barrio venga, sino ir a buscarlo y trabajar con las redes comunitarias. Los barrios Abel Amaya, Juan XXIII, 30 de Octubre, Las Fracciones, Los Bretes y Bellavista Sur, han trabajado fuertemente con las organizaciones sociales, y en esa línea vamos a seguir participando".

Por su parte, Luque destacó la continuidad de las políticas públicas y la articulación para culminar proyectos estratégicos. “Hoy me pone muy contento que Othar continúe esta obra que dejamos en un 60 o 70% de avance. En momentos sociales complicados, este lugar permitirá contención y herramientas ante problemáticas complejas. La única forma de salir adelante es unidos", señaló el legislador nacional.

Desde el ámbito vecinal, Roberto García expresó la expectativa de los residentes del sector, al señalar que “es una obra muy necesaria y anhelada. Hoy para realizar natación o actividades de verano tenemos que trasladar a los chicos a otros puntos de la ciudad. Contar con toda la estructura municipal de cultura, conocimiento y salud será fundamental aquí para todas las familias de la zona sur".

Finalmente, el secretario general de UOCRA, Raúl Silva, valoró el sostenimiento de la obra pública local en un contexto económico complejo. "Es una situación difícil a nivel nacional por el freno de la obra pública y la baja en los yacimientos. Que la Municipalidad mantenga activa esta obra, da continuidad y trabajo a los compañeros de la construcción", enfatizó.