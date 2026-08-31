Fue en el ingreso a la cancha de La Mata, frente a la rotonda que conecta ambas vías. La conductora fue asistida por personal médico y se constató que no sufrió lesiones.

Una mujer volcó con su auto en el cruce de las rutas 3 y 26

Una mujer de 67 años protagonizó un vuelco durante la tarde de este domingo en inmediaciones del cruce de las rutas nacionales 3 y 26.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:50, en el sector de ingreso a la cancha de La Mata, frente a la rotonda que conecta ambas rutas.

Personal policial acudió al lugar y constató la presencia de un Chevrolet Corsa que había protagonizado el vuelco y presentaba daños visibles en el paragolpes delantero y en uno de los guardabarros.

Una médica se hizo presente para asistir a la conductora y, tras realizarle los controles correspondientes, determinó que la mujer no presentaba lesiones.

De inmediato, no se informaron las circunstancias en las que la conductora perdió el control del vehículo y terminó volcando. Durante el procedimiento también se verificó la documentación del Chevrolet Corsa, constatándose que se encontraba vigente y en regla.

Finalmente, la mujer solicitó una grúa de su compañía aseguradora para retirar el automóvil del lugar y quedó acompañada por una persona de su confianza.