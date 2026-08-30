El accidente ocurrió el sábado por la noche en Güemes y Sarmiento. El conductor del Toyota Corolla resultó ileso.

Despistó en la entrada al centro y derribó un poste

Un Toyota Corolla terminó sobre el boulevard luego de despistar durante la noche del sábado en una esquina céntrica de Comodoro Rivadavia.

El episodio ocurrió cerca de las 22:10 en la intersección de Güemes y Sarmiento. Por circunstancias que son materia de investigación, el vehículo perdió el control, derribó un poste y finalizó su recorrido sobre el boulevard.

Efectivos de la Seccional Primera acudieron al lugar y constataron que el conductor no sufrió lesiones.

Las circunstancias del despiste quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.