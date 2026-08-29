Othar destacó el trabajo en red en los barrios

El intendente Othar Macharashvili, junto al secretario de Desarrollo Humano y Familia, encabezó este sábado por la tarde, una recorrida por las múltiples actividades organizadas con motivo del Día del Niño en Patio Abierto, Patria Grande y el barrio 30 de Octubre. Durante la jornada, las autoridades destacaron la amplia concurrencia de las familias, el rol vital de las instituciones intermedias y la efectividad del trabajo articulado en el territorio para sostener la contención social.
En ese sentido, el jefe comunal puso en valor el compromiso constante de las organizaciones locales al señalar: “la fortaleza está en la red que se generó en estos últimos años con todas las instituciones, desde la Policía Comunitaria, los CPB, los centros de jubilados y los clubes. Hay una red que se ha solidificado y es la que sostiene esto”.
Durante la visita al barrio 30 de Octubre, Macharashvili detalló los avances en infraestructura urbana e inclusión social que lleva adelante la gestión municipal. En esa línea, sostuvo: “estamos construyendo un polideportivo, vamos a ampliar el CPB que va a trabajar articuladamente con los adultos mayores y continuaremos trabajando en la cuestión urbana para ir mejorando cada uno de los sectores”.
Asimismo, remarcó que estos espacios integran a distintas generaciones, al manifestar: “ver desde la abuela hasta el nieto en estos espacios participando con cuestiones culturales, deportivas y sociales, nos hace pensar que estamos por el buen camino”.
Frente a los desafíos vinculados a los jóvenes, el intendente hizo énfasis la necesidad de generar empleo mediante la formación profesional, indicando: “debemos articular para que podamos generar empleos con capacitaciones para sostener este sector”.
PRESENCIA TERRITORIAL
El secretario Ángel Rivas enfatizó en la importancia de la presencia territorial, al expresar: “tenemos una visión de política pública que busca que los espacios estén abiertos, convocantes, que abracen a la familia en su totalidad y podamos brindar diferentes opciones a cada uno de ellos”.
A la vez, valoró el carácter familiar de las actividades y la importancia de que el Estado municipal acompañe y esté presente en los barrios.