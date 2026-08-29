Othar destacó el trabajo en red en los barrios

Durante la visita por los festejos del Día del Niño en diferentes barrios de Comodoro Rivadavia, el intendente valoró el rol de las instituciones locales en la contención social, mencionó obras infraestructura comunitaria y ratificó el compromiso municipal de generar oportunidades de capacitación laboral para los jóvenes.

El intendente Othar Macharashvili, junto al secretario de Desarrollo Humano y Familia, encabezó este sábado por la tarde, una recorrida por las múltiples actividades organizadas con motivo del Día del Niño en Patio Abierto, Patria Grande y el barrio 30 de Octubre. Durante la jornada, las autoridades destacaron la amplia concurrencia de las familias, el rol vital de las instituciones intermedias y la efectividad del trabajo articulado en el territorio para sostener la contención social.

En ese sentido, el jefe comunal puso en valor el compromiso constante de las organizaciones locales al señalar: “la fortaleza está en la red que se generó en estos últimos años con todas las instituciones, desde la Policía Comunitaria, los CPB, los centros de jubilados y los clubes. Hay una red que se ha solidificado y es la que sostiene esto”.

Durante la visita al barrio 30 de Octubre, Macharashvili detalló los avances en infraestructura urbana e inclusión social que lleva adelante la gestión municipal. En esa línea, sostuvo: “estamos construyendo un polideportivo, vamos a ampliar el CPB que va a trabajar articuladamente con los adultos mayores y continuaremos trabajando en la cuestión urbana para ir mejorando cada uno de los sectores”.

Asimismo, remarcó que estos espacios integran a distintas generaciones, al manifestar: “ver desde la abuela hasta el nieto en estos espacios participando con cuestiones culturales, deportivas y sociales, nos hace pensar que estamos por el buen camino”.

Frente a los desafíos vinculados a los jóvenes, el intendente hizo énfasis la necesidad de generar empleo mediante la formación profesional, indicando: “debemos articular para que podamos generar empleos con capacitaciones para sostener este sector”.

PRESENCIA TERRITORIAL

El secretario Ángel Rivas enfatizó en la importancia de la presencia territorial, al expresar: “tenemos una visión de política pública que busca que los espacios estén abiertos, convocantes, que abracen a la familia en su totalidad y podamos brindar diferentes opciones a cada uno de ellos”.

A la vez, valoró el carácter familiar de las actividades y la importancia de que el Estado municipal acompañe y esté presente en los barrios.