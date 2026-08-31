La pérdida del poder adquisitivo de los salarios es una de las patas clave de la política de desinflación de Javier Milei y Luis Caputo.

Milei les dará un aumento a las Fuerzas Armadas y de Seguridad

El gobierno de Javier Milei dispuso este lunes un nuevo aumento de 12,22% escalonado hasta diciembre en los salarios de los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad federales. Así quedó plasmado en la Resolución 844/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial y destinará más de 50 mil millones de pesos mensuales a la recomposición se sueldos de los uniformados.

Las Fuerzas Armadas tendrán un aumento escalonado del 12,22% hasta diciembre. El primer tramo será del 6,9% desde el 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal de las Fuerzas Armadas sin distinción de grado ni jerarquía, así como a los suplementos calculados sobre esa base.

El aumento, que también alcanza a los retirados, se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, por lo que el haber militar proyecta una suba cercana al 32% para todo 2026.

Estos aumentos se agregan al Suplemento por Título implementado recientemente, que establece adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldo correspondiente al grado, de acuerdo el nivel educativo alcanzado.

El Ministerio de Seguridad, además, dispuso para las Fuerzas de Seguridad Federales un aumento transversal del haber básico desde septiembre, además de la creación, modificación y actualización de suplementos y compensaciones.

La medida alcanza al personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Desde el Gobierno destacaron que este esquema de aumentos apuesta a “corregir asimetrías históricas entre las Fuerzas Federales, extendiendo reconocimientos entre fuerzas y actualizando los suplementos territoriales según las diferencias reales en el costo de vida”.

Indicaron además que “contempla el riesgo y la criticidad de las tareas, la responsabilidad profesional, los destinos operativos y funciones que hasta ahora no contaban con una compensación específica”.

Afirmaron que las medidas apuntan a “fortalecer y recuperar las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas, mejorando las condiciones del personal y reconociendo las características específicas de sus tareas”.

Además, por orden del presidente Javier Milei y en un trabajo articulado con el Ministerio de Defensa, a partir de septiembre se reconocerá mediante un suplemento particular al personal de Comandos y Fuerzas Especiales y a quienes cumplen funciones específicas vinculadas al Programa F-16 Peace Condor.

Esta iniciativa reconoce la especialización y responsabilidad que demandan estas capacidades críticas y se integra a la política de jerarquización que acompaña el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas.