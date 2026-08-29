UCR: Merino se impuso por 15 votos a Guajardo

La Unión Cívica Radical (UCR) de Chubut renovó a sus autoridades provinciales en el marco de una concurrida y caldeada convención partidaria celebrada en la ciudad de Esquel.

Tras intensas negociaciones y un plenario caracterizado por una importante participación militante, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, se consagró como el nuevo presidente del comité provincial del partido centenario.

Según informó FM Del Lago, el plenario comenzó poco después del mediodía en la localidad cordillerana con una marcada presencia de delegados de distintos puntos del territorio chubutense, representantes de la Juventud Radical y banderas de diversos comités locales.

La compulsa por la conducción enfrentaba dos posturas: la lista encabezada por el jefe comunal de Trelew, Gerardo Merino (más proclive a mantener tal cual la alianza con el PRO en Despierta Chubut), y la postulación impulsada por el dirigente de El Maitén, Sergio Guajardo, quien proponía una rediscusión a partir del aval que recibieron los intendentes provinciales para ser reelectos en las próximas elecciones. Es que en muchas localidades gobierna el justicialismo y el radicalismo pretende postular a sus propios candidatos.

Cerca de las 13 se votó a mano alzada y el escrutinio arrojó un contundente resultado de 40 votos a favor de Merino frente a 25 respaldos para Guajardo, sellando la victoria del mandatario trelewense en una convención calificada como una de las más activas y disputadas de los últimos años.

Tras confirmarse el resultado de la elección, el flamante titular de la UCR provincial celebró junto a dirigentes, intendentes y referentes de las distintas secciones partidarias presentes en el recinto.