Se aprobó en general la nueva Carta Orgánica del Banco Central

Diputados aprobó y giró al Senado la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Para garantizarse los votos, los libertarios le abrieron la agenda a los aliados.

Con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general la nueva Carta Orgánica del Banco Central que, de acuerdo al relato oficialista, busca ponerle “fin al flagelo de la inflación”. A grandes rasgos, el texto establece la preservación de la moneda como principal objetivo de la entidad.

Al mismo tiempo, el proyecto -que fue acompañado por los aliados durante el debate en comisión- prohíbe el financiamiento del Tesoro nacional, las provincias y los municipios, así como la compra de títulos públicos en el mercado primario.

Durante el debate, el miembro informante del oficialismo, Santiago Pauli planteó: “Cuando hablamos de reforma la Carta Orgánica del Banco Central no solo estamos hablando del Banco Central en sí mismo, sino del valor del trabajo de los argentinos, de nuestros sueldos, nuestros ahorros y la posibilidad de planificar”.

Además, el fueguino indicó: “Cuando decimos que el Banco Central fue utilizado durante mucho tiempo como una herramienta de saqueo de la política nos referimos a que cada vez que le faltaba plata al Estado se metía mano al Banco Central”.

A su turno, Itai Hagman, de Unión por la Patria, consideró: “Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para aliviar la situación de los morosos, pero en lugar de eso estamos discutiendo una reforma que le quita instrumentos al Estado, a través del Banco Central, para resolver estos problemas”.