La iniciativa apunta a unas 17.000 o 18.000 familias con ingresos de más de 3 millones de pesos y estará orientada exclusivamente a la primera vivienda.

Los créditos anunciados por Caputo tendrían una cuota inicial de casi $900.000

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un esquema financiero destinado a fortalecer la capacidad de los bancos para otorgar créditos hipotecarios. Los fondos surgirán de depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA, más un spread.

Los préstamos contemplados tendrán una tasa máxima de UVA + 7,50%, un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por operación. El destino será la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

“Este monto que estaríamos licitando de $2 billones daría soluciones habitacionales para 17.000-18.000 familias”, señaló Caputo durante una conferencia de prensa. Como ejemplo, planteó el caso de una pareja joven que podría utilizar los ingresos de ambos para acceder a un crédito y destinar el pago mensual a su propia vivienda.

El funcionario también destacó el posible impacto de la medida sobre la actividad económica y, particularmente, sobre la industria de la construcción. Según explicó, el programa podría generar un efecto multiplicador y contribuir al desarrollo del mercado hipotecario.

REQUISITOS

Los créditos hipotecarios UVA que ofrecen las entidades bancarias tienen, en términos generales, una serie de condiciones vinculadas con los ingresos, la edad del solicitante, el destino del inmueble y el porcentaje de financiación.

La relación cuota-ingreso establece que la cuota mensual puede representar hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante o del grupo familiar, aunque en algunos casos el límite llega al 30%.

En cuanto a la edad, se requiere ser mayor de 18 años y cumplir con una edad máxima al momento de finalizar el crédito que varía entre los 75 y 85 años, incluidos los codeudores familiares directos.

El préstamo puede destinarse a la adquisición, ampliación, refacción o terminación de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente. A su vez, las entidades suelen financiar entre el 70% y el 80% del valor de la propiedad.

Además de la tasa de interés, para determinar el acceso al crédito resulta necesario considerar el monto que puede solicitarse, el porcentaje del inmueble que financia cada banco y los ingresos que deben demostrarse.

En el Banco Nación, por ejemplo, la tasa para vivienda única y de ocupación permanente es del 6,7% para quienes cobran sus haberes en la entidad y adquieren una propiedad de hasta 210.000 UVAs.

COMO FUNCIONARIA EL CREDITO

El Ministerio de Economía presentó una simulación para una propiedad valuada en USD 106.667. En ese caso, el crédito cubriría el 75% del inmueble, equivalente a $120.920.000.

La operación contempla una tasa de UVA + 7%, con un plazo de 25 años. La cuota inicial estimada sería de $865.098 y el grupo familiar debería acreditar ingresos netos por $3.460.391.

El cálculo parte de una relación cuota-ingreso del 25%, por lo que la cuota inicial del préstamo no puede superar una cuarta parte de los ingresos totales de quienes soliciten el crédito.