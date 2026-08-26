Idas y vueltas de los concejales en torno a la citación de Ostoich

Un grupo de ediles ahora intenta que el funcionario municipal no se presente en el recinto y brinde la información requerida en forma escrita. El secretario de Infraestructura está dispuesto a presentarse personalmente y responder verbalmente las preguntas formuladas. La interna política del oficialismo muestra otro capítulo.

El secretario de Infraestructura del municipio, Fernando Ostoich, responderá en persona las 102 preguntas que le formularon los concejales en el marco de una interpelación o citación -términos en los que los ediles tampoco se ponen de acuerdo- este jueves en el Concejo Deliberante.

Así trascendió en las últimas horas en contraposición al intento del bloque de concejales del oficialismo –que responde al diputado nacional Juan Pablo Luque y está enfrentado al Ejecutivo- de intentar frenar la presencia del funcionario.

Aunque la interpelación o citación tiene día y hora -jueves 27 a las 11-, en las últimas horas comenzó a circular fuerte la versión de que luego de analizar la situación los concejales del oficialismo consideraron que los temas que se ventilarían podrían incluir cuestiones que quizás influyan sobre políticas municipales vinculadas con la gestión, por lo cual sería más “prudente” que el encuentro se postergara y mientras tanto el funcionario diera por escrito los detalles de aquellos temas en los que se buscaban algunas precisiones.

Ostoich, sin embargo, está dispuesto a presentarse ante los ediles y responder verbalmente cada uno de los interrogantes, y para ello hace más de una semana que está trabajando con documentación de la Secretaría, de la gestión actual y de la gestión anterior.

Esto, al parecer, puso en alerta a los ediles de Arriba Chubut y ahora tratan de frenar la presencia del funcionario en el Concejo Deliberante. Tal vez por temor a que Ostoich brinde información “poco prudente” sobre lo ejecutado antes de 2023. Para ello –entre otras acciones directas sobre el Ejecutivo- argumentan ahora que entre las 102 preguntas elevadas al funcionario “hay muchas que están mal formuladas” y otras cuestiones formales. Y también propondrían que la sesión no sea pública en caso de que Ostoich se presente en persona y conteste verbalmente.

En ese contexto, la concejal Maite Luque, en declaraciones a Radio Del Mar, argumentó que el funcionario “está habilitado a presentar por escrito la información requerida, especialmente porque el cuestionario supera las 100 preguntas”; es decir que Ostoich podría presentar un informe escrito que luego sea analizado por los concejales.

Desde el primer día el funcionario rechazó esa posibilidad. “La bandera de nuestra gestión es la honestidad y si tenemos que dar explicaciones, se dan. Desde la Secretaría no hacemos contratación directa porque no está dentro del proceso. Son todos procesos licitatorios; es muy difícil que algo encuadre en contratación directa, justamente para que haya competencia y para que el Estado pueda contratar mejor”, destacó Ostoich.

Tal como también indicó el intendente Otar Macharashvilli en cuanto a la transparencia de su gestión, el funcionario aseguró que “es una citación que nos hacen y vamos a ir. Es un deber que tenemos como funcionarios públicos ir a dar explicaciones ante las dudas”.

El secretario aclaró que las inquietudes de los concejales incluían “un poco de todo; hay algunas que son de gestión y otras que no corresponderían porque rozan mi vida privada, pero las vamos a contestar igual porque no tengo nada que esconder”.

La citación o interpelación fue decidida por unanimidad en la última sesión legislativa, el pasado 13 de agosto. La impulsó el concejal Omar Lattanzio (Partido Libertario) y la respaldaron tanto los oficialistas de Arriba Chubut, como los opositores de Despierta Comodoro.