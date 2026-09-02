Jubilada los descubrió cuando entraban a su casa y terminaron detenidos

Una mujer de 77 años advirtió durante la madrugada que dos sujetos habían forzado una ventana para ingresar a su vivienda en La Loma. Dio aviso a la Policía y ambos fueron interceptados a pocos metros del lugar.

El intento de robo ocurrió durante la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada sobre Gaboto al 1300, donde una mujer de 77 años advirtió la presencia de personas extrañas que intentaban ingresar al domicilio y pidió auxilio al Centro de Monitoreo.

Cuando el personal de la Seccional Segunda llegó al lugar, observó a dos hombres que escapaban a pie y logró interceptarlos a escasos metros de la vivienda.

Según relató la damnificada, los sujetos habían dañado el marco de la ventana de una habitación para entrar a la propiedad. Al advertir que la mujer se encontraba en el interior, desistieron del robo y huyeron por el mismo lugar por el que habían ingresado.

En el domicilio se constató además la presencia de cámaras de seguridad que podrían aportar registros del episodio. Personal de la DPI y de Criminalística trabajó en la escena, realizó la secuencia fotográfica y tomó medidas de los daños ocasionados.

Los dos hombres quedaron detenidos y fueron alojados en la dependencia policial, a la espera de la audiencia de control de detención.