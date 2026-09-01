Dos noches a puro blues, cultura y encuentro

La 5ª edición del Comodoro Blues se realizará este viernes 4 y sábado 5 de septiembre, desde las 19 en el Centro Cultural con entrada libre y gratuita.

Comodoro Rivadavia se prepara para vivir una nueva edición del Comodoro Blues, un evento que se consolidó como un espacio de encuentro para músicos, artistas y público, fortaleciendo a la ciudad como referencia del género en el sur argentino. La propuesta, que cuenta con el acompañamiento del Municipio a través de la Secretaría de Cultura, se desarrollará los próximos viernes 4 y sábado 5 de septiembre, desde las 19 horas, en instalaciones del Centro Cultural, con entrada libre y gratuita.

Declarado de interés municipal, social, cultural y turístico por el Concejo Deliberante, el festival reunirá durante dos jornadas a talentos locales, provinciales y nacionales, en una celebración que combinará música, danza y distintas expresiones de la cultura regional.

En este marco, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó que “el festival celebra una unión artística e institucional histórica que entrelaza la trayectoria de músicos locales, provinciales y nacionales, consolidándose como una corriente cultural viva que atraviesa generaciones y potencia la difusión de las producciones de nuestra región”.

Asimismo, sostuvo que “la importancia del evento radica en su capacidad para tejer redes creativas en todo Chubut, ya que esta alianza colectiva otorga una fortaleza inédita al blues provincial. En un esfuerzo conjunto, la propuesta se expande este año hacia una experiencia integral que incluye un paseo de artesanos, propuestas gastronómicas y turísticas donde el Blues es el motivo principal”.

IDENTIDAD LOCAL Y PROYECCION REGIONAL

El escenario principal contará con la participación de Neuromusic, Puje Jazz, Wok 4, Camaleones Vintage, Tiramisoul, Ruda Funk, Halftime Blues y The Original Blues Company, que representarán a la escena musical comodorense. La programación también tendrá presencia provincial con Damián Duflós Blues Band, de Esquel, y José María Rearte, de Trelew. Desde Buenos Aires llegará la cantante Emiliana Duflós, mientras que la Agrupación Alas sumará su propuesta desde la danza.

El cierre tendrá como protagonista al reconocido músico comodorense Darío Soto, quien desarrolló una extensa trayectoria en Buenos Aires y regresará a nuestra ciudad para ofrecer un espectáculo de Jazz, Blues y Soul junto al destacado guitarrista Juan Manuel Torres. La presentación representará uno de los momentos centrales de esta edición y reafirmará el espíritu de encuentro que atraviesa la propuesta.

COMPROMISO SOLIDARIO

Como en las ediciones anteriores, el acceso será libre y gratuito, pero se invita a los asistentes a realizar una donación voluntaria a beneficio del Voluntariado del Hospital Regional Comodoro Rivadavia. Se podrán acercar elementos de higiene personal y limpieza, entre ellos jabón de tocador, papel higiénico, máquinas de afeitar descartables, crema y cepillos de dientes, shampoo y crema de enjuague, jabón blanco, toallas y toallones en desuso o tela para toallas, toallitas húmedas, pañales para adultos y/o niños, algodón, leche en polvo, óleo calcáreo y apósitos post parto.

De esta manera, la celebración cultural suma una dimensión solidaria y vuelve a convocar a la comunidad a disfrutar de la música y, al mismo tiempo, colaborar con una institución fundamental para la ciudad.

TURISMO Y NATURALEZA

En paralelo a la programación artística, Comodoro Turismo, junto a prestadores y emprendedores habilitados, preparó alternativas promocionales para que vecinos y visitantes puedan aprovechar el fin de semana y conocer distintos atractivos de la ciudad y sus alrededores.

Entre las propuestas se encuentran: Trekking a Punta Novales–Experiencia Seaside se realizará el sábado 5 de septiembre a las 15:00 horas, con punto de encuentro en Playa Patriada. La caminata tiene una dificultad media/baja, un recorrido de aproximadamente 5 kilómetros y una duración estimada de 2 horas. Incluye guías especializados, cobertura de seguro y snacks. Los cupos son limitados.

Sendero Agreste + Experiencia Gastronómica Patagónica: una propuesta de jornada completa para recorrer los paisajes de Rocas Coloradas y finalizar con una experiencia gastronómica con sabores de la región. Hay salidas disponibles los días 3, 4 y 5 de septiembre, con un horario sugerido de las 12:00 horas y una duración aproximada de 6 a 7 horas. El cupo máximo de cuatro personas por salida.

Expediciones 4x4 en Rocas Coloradas–Patagonia Salvaje 4x4: la propuesta se desarrollará del 3 al 6 de septiembre en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas, con la particularidad de contar con la guía de un baqueano tehuelche. Se ofrecen dos modalidades: Circuito 1, de medio día, con snacks y bebidas; y Circuito 2, de día completo, que incluye almuerzo al disco, bebidas patagónicas, frutas y agua frente a las costas del Mar Argentino.

Las excursiones son aranceladas y cuentan con cupos limitados según cada propuesta. Para consultas generales, reservas o contratación de los paquetes turísticos, los interesados podrán comunicarse a través de la cuenta oficial de Instagram @bluesfestivalpatagonia.