Se intensifica la limpieza en espacios públicos de la ciudad

Los trabajos se desarrollan en distintos puntos y abarcan tareas de limpieza, pintura, saneamiento y mantenimiento de bulevares, paseos y sectores de difícil acceso.

Desde el área de Economía Social, dependiente de la Secretaría General de Comunicación y Relaciones Institucionales, a cargo de Andrés Blanco, se hizo énfasis en la labor del personal del Programa de Inserción Laboral (PIL) que conforman las cuadrillas municipales. Las mismas están abocadas, junto a un equipo técnico, en tareas de saneamiento y mantenimiento de los espacios públicos.

Sobre el tema, el responsable del área, Ricardo Fueyo, detalló que “estamos efectuando operativos con 80 personas, más dos cuadrillas de planta”, al tiempo que describió que en las últimas semanas los operarios “estuvieron pintando y limpiando toda la zona de la vecinal de Standart Norte, el Paseo Costero y una zona poco accesible del barrio Pietrobelli, entre otros sectores”.

Asimismo, las cuadrillas mantienen los bulevares en Avenida Rivadavia, desde calle España en el casco céntrico, hasta Los Pensamientos en barrio San Martín. También intervinieron en el bulevar de Avenida Kennedy, tarea que “generalmente debe llevarse a cabo los fines de semana, para no impactar sobre el tránsito”, apuntó Fueyo.

Los operarios, además, concretaron tareas de saneamiento en la Avenida Alsina, desde Sarmiento hasta Yrigoyen; Avenida del Parque, en Km. 5; y en el camino Mario Morejón, así como en Restinga Alí y Caleta Córdova.

Finalmente, Fueyo solicitó a la comunidad un mayor cuidado de los espacios públicos, al afirmar que “el vecino siempre aspira a que su barrio esté mejor. Es importante que ellos se involucren en estas cuestiones en la medida que puedan, y colaboren con el mantenimiento de estos lugares”.