El fuego consumió parte de un pesquero abandonado en Caleta Córdova

Una embarcación en desuso se incendió durante la mañana de este martes sobre la costa del barrio. Bomberos voluntarios trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego continuara avanzando.

El humo alertó a quienes se encontraban en la zona durante la mañana de este martes. Alrededor de las 9:10, un transeúnte advirtió a un efectivo de la Comisaría Distrito Kilómetro 8 sobre una densa columna que salía de uno de los barcos apostados sobre la costa de Caleta Córdova.

El policía se encontraba cubriendo el ingreso de la Escuela N° 7703, en las inmediaciones de Julio Villa y Gianotta, cuando recibió el aviso. Al acercarse para verificar lo ocurrido, constató que el foco ígneo se había iniciado en un barco pesquero abandonado.

La situación derivó en la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios, que arribó al lugar y trabajó hasta extinguir completamente las llamas.

El incendio provocó pérdidas y daños materiales en la estructura de la embarcación. Según confirmaron las autoridades policiales, el siniestro no dejó personas lesionadas.