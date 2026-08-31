El fuego dejó importante daños materiales en una vivienda del Abásolo

El siniestro se registró este domingo por la tarde en una casa ubicada en inmediaciones de la cancha del barrio. No había personas en el interior y no se registraron heridos.

Un incendio provocó importantes daños materiales en una vivienda del barrio Máximo Abásolo durante la tarde de este domingo. Al momento del siniestro no había personas en el interior y no se registraron heridos.

La intervención comenzó alrededor de las 18:50, luego de que el Centro de Monitoreo alertara a la Policía sobre un foco ígneo en una vivienda ubicada en inmediaciones de la cancha del barrio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el inmueble se encontraba afectado por las llamas y solicitaron de inmediato la intervención de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron en el lugar hasta sofocar el incendio.

Posteriormente, personal de Criminalística realizó una inspección en el interior de la vivienda y descartó la presencia de víctimas, constatando únicamente importantes daños materiales.

Según manifestó la propietaria a la Policía, la casa se encontraba sin moradores desde la noche anterior. Además, indicó que el inmueble mantenía una conexión clandestina al servicio eléctrico y que utilizaban un calefactor eléctrico para calefaccionarse.

De acuerdo con su testimonio, la mujer presume que la conexión eléctrica podría haber estado vinculada al origen del incendio. Sin embargo, en lo inmediato no se estableció oficialmente las causas que provocaron el fuego. La intervención de los distintos organismos finalizó alrededor de las 21:45.