Othar intensificará la gestión territorial junto a las vecinales

El intendente se reunió con más de 65 referentes barriales. Adelantó la descentralización y un plan de infraestructura y servicios esenciales.

En instalaciones del gimnasio Gatti, en el barrio José Fuchs, el intendente Othar Macharashvili, junto al secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, encabezó en el Día del Vecinalismo un encuentro que reunió este sábado a referentes y dirigentes de más de 65 barrios de la ciudad.

El propósito central fue reconocer formalmente la tarea voluntaria y el compromiso diario de quienes trabajan de forma completamente desinteresada por el desarrollo y bienestar de sus vecinos.

Durante su discurso, Othar destacó el rol estratégico de las vecinales como espacios de cercanía entre el Estado local y la comunidad. “Las vecinales son la puerta de su casa. La gente va, golpea y reclama; y muchas veces lo hace con justa causa”, sostuvo.

En este marco, y con el fin de potenciar la proximidad y el diálogo con los vecinos, el intendente anunció una nueva etapa de descentralización operativa y mayor despliegue en territorio por parte de todos sus funcionarios. “Vamos a incorporar una dinámica más fuerte en lo que hace a la presencia del gabinete en el barrio, el gabinete en cada vecinal”, aseguró.

Asimismo, remarcó la necesidad de administrar los recursos públicos con máxima eficiencia para definir, junto a los vecinos de cada sector, las obras prioritarias entre las que se encuentran redes de gas, cloacas, cordón cuneta, enripiado, veredas, escaleras y pavimentación. “Vamos a poner todo el cuerpo para poder hacerlo”, afirmó el intendente.

EL ESFUERZO DESINTERESADO

Por su parte, Rivas valoró el esfuerzo colectivo de los vecinalistas y explicó que el traspaso de la Dirección General de Vecinales a su cartera busca profundizar el trabajo en las calles. El funcionario manifestó que “estamos a casi mil días de gestión y tenemos que acelerar. Y acelerar significa gestionar y estar en cada uno de los barrios, poniendo la cara y el cuerpo”.

Además, adelantó un plan integral de renovación de cartelería e identificación visual de las sedes barriales para que los vecinos accedan rápidamente a todas las prestaciones y servicios vigentes.

En coincidencia con lo antes mencionado, el director general de Asociaciones Vecinales, Víctor Leonforti, elogió la labor cotidiana al expresar que “hay una cosa que no se ve en los papeles, que es el trabajo humano que hacen por cada uno de sus barrios”.

Por su parte, la vecinalista del barrio René Favaloro, Graciela Carrizo, valoró el compromiso de quienes integran las asociaciones vecinales y el crecimiento de la participación comunitaria. “Cada vez se involucran más vecinos para trabajar y la verdad que eso está muy bueno porque todos nosotros le sacamos mucho tiempo a nuestra familia y a nuestras obligaciones para abocarnos al trabajo del barrio”, manifestó.

Finalmente, el vecinalista de Bella Vista Sur, Franco Guzmán, puso en valor la tarea voluntaria de los dirigentes barriales y el acompañamiento de los equipos municipales. “Hay compañeros que luchan día a día por las necesidades de nuestros vecinos hace muchos años. Hay que poner en valor eso porque lo hacemos de una manera gratuita”, señaló.