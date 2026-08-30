Morena Nancupillan asumirá también como embajadora de la diversidad cultural de Chubut.

La representante de la colectividad árabe es la nueva Reina de las Colectividades

Morena Abigail Nancupillan, representante de la Asociación Cultural Argentino Árabe, fue elegida este sábado nueva Reina de las Colectividades Extranjeras de Comodoro Rivadavia. La joven, de 18 años, representará a las comunidades que integran la Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia (Fedecomex) durante el período 2026-2027.

La elección se produjo luego de una jornada en la que las candidatas representaron a las distintas colectividades que forman parte de la Federación. El anuncio de la nueva soberana generó aplausos y emoción entre los presentes.

Junto con la elección de Morena se definieron también las princesas que la acompañarán durante su reinado. La primera princesa es Valentina Celeri Romano, de 18 años, representante de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos.

La banda fue colocada por María Laura Simansky y la corona quedó a cargo del presidente de la colectividad, Domingo Squillace.

Como segunda princesa fue elegida Florencia Kindruk Vittone, candidata número 6 y representante de la colectividad de Estados Independientes exsoviéticos. Tiene 16 años y, según se informó durante la ceremonia, cuenta con ascendencia de tercer grado familiar.

En su caso, la banda fue colocada por Graciela Fernández, dirigente de la colectividad vasca en Comodoro Rivadavia, mientras que la corona fue entregada por el presidente de la colectividad, Néstor Kolesnichenko.

El momento central de la ceremonia llegó con la definición de la nueva soberana. Desde el escenario se anunció a Morena Nancupillan como Reina de las Colectividades Extranjeras de Comodoro Rivadavia y embajadora de la diversidad cultural de Chubut para 2026-2027.

Noelia Vicente, presidenta de la colectividad argentino-árabe, fue la encargada de colocarle la banda, mientras que el presidente de la Federación de Comunidades Extranjeras, Daniel Amado, le entregó la corona.

El tradicional traspaso de atributos tuvo su cierre con la participación de Fiona Rodríguez Bellido, la reina saliente, quien colocó a Morena la capa y el cetro.