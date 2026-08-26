Comunidades: detallan el cronograma de actividades

Este sábado se elige a la Reina Nacional y a la Embajadora de la Diversidad Cultural. El viernes 11 empieza la Feria de Colectividades.

En el marco de la presentación oficial realizada este martes en la sede de la Federación de Comunidades Extranjeras (FEDECOMEX), se anunció el cronograma completo de actividades de la XIII° Fiesta Nacional de las Comunidades Extranjeras. Durante las próximas semanas, la ciudad capital de esta celebración volverá a convocar a la comunidad para rendir homenaje a las raíces y al legado de las familias pioneras.

El evento cuenta con el acompañamiento activo del Municipio, a través del Ente Comodoro Turismo, ya que se resalta el impacto de esta festividad como un sello distintivo de la oferta turística local por ser una ciudad declarada Capital Nacional de las Comunidades Extranjeras.

En ese sentido, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó que “el acompañamiento a esta fiesta pionera nos posiciona con un valor diferencial como destino, ya que reúne danzas y sabores de distintas partes del mundo. Eso ha sido un poco lo que se refleja en el video producido por nuestro equipo de prensa con todas las candidatas a embajadoras de la Diversidad Cultural, que se presentará este sábado”.

“Esta producción audiovisual ha sido siempre un compromiso para reflejar el sentido de unión entre generaciones pioneras que van acentuando el legado de sus tradiciones”, destacó Carrasco, quien además valoró el esfuerzo de las comunidades que, en conjunto con las áreas de Turismo y Cultura, trabajan durante todo el año para mantener activas a las colectividades con una nutrida agenda a través de las distintas ediciones de la “Noche de Pioneros”.

CRONOGRAMA DE ACTOS

-Elección de la Reina Nacional y Embajadora de la Diversidad Cultural: Sábado 29 de agosto, a las 21:00 horas en el Centro Cultural (incluye la presentación de la pieza audiovisual de Comodoro Turismo).

-Acto Central del Día del Inmigrante: Viernes 4 de septiembre, a las 18:00 horas en la sede de FedeComEx (barrio Rodríguez Peña).

-Desfile del Día del Inmigrante: Domingo 6 de septiembre, a las 14:00 horas en el Parque de la Ciudad (Km. 3).

-Feria de las Colectividades: Viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Predio Ferial.