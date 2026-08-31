El conductor advirtió que salía humo del vehículo y, poco después, sufrió una falla en el sistema de frenos. Logró detener el automóvil sobre la banquina utilizando el freno de mano.

Se quedó sin frenos y su auto se incendió mientras circulaba por la Ruta 26

Un automovilista vivió momentos de tensión durante la tarde de este domingo cuando el vehículo que conducía sufrió una falla mecánica, perdió el sistema de frenos y posteriormente comenzó a incendiarse mientras circulaba por la Ruta 26 que une a Comodoro con Sarmiento.

El episodio ocurrió alrededor de las 17:40, a la altura del kilómetro 2,5, y tuvo como protagonista a un automóvil Ford Fiesta.

Según informó la Unidad Operativa Zona Sur, el Centro de Monitoreo recibió un alerta por un incendio vehicular y, de inmediato, personal policial se dirigió hacia el lugar.

Al ser entrevistado por los efectivos, el conductor relató que circulaba por la Ruta 26 cuando comenzó a advertir que salía humo desde el vehículo. Poco después, detectó una falla en el sistema de frenos, por lo que debió actuar rápidamente para evitar un accidente.

El automovilista logró sacar el rodado de la calzada y detenerlo sobre la banquina utilizando el freno de mano. Sin embargo, al descender del vehículo observó que habían comenzado a salir llamas desde el sector del motor.

Una dotación de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y trabajó para controlar y sofocar el foco ígneo, evitando que el incendio se propagara y provocara consecuencias mayores.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del episodio.

Tras finalizar la intervención, se verificó la documentación del vehículo y se solicitó una grúa de la compañía aseguradora para retirar el automóvil del sector de la Ruta 26.