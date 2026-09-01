Luque advirtió por la situación irregular del Parque Nacional Los Alerces

Según información que llegó a conocimiento del diputado nacional Juan Pablo Luque, se habría solicitado la renuncia del vicepresidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN) y de los vocales del organismo. Los actuales integrantes fueron designados entre enero y mayo de 2026. De confirmarse, se trataría de un recambio completo del Directorio en menos de un año, sumado a los múltiples cambios ya producidos desde diciembre de 2023.

Además, la intervención de la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, dispuesta en enero de 2026, no cuenta hasta la fecha con un acto administrativo publicado en el Boletín Oficial. Las tres máximas autoridades fueron desplazadas sin sumario conocido.

“En las últimas horas trascendió que se habría pedido la renuncia del vicepresidente y los vocales del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, designados hace menos de un año. Las designaciones irregulares y los recortes presupuestarios ponen en riesgo un Patrimonio Mundial de la UNESCO a meses de una nueva temporada de verano con riesgo de incendios”, sintetizó Luque en relación a lo que motivó el pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.

El planteo legislativo reúne 39 preguntas dirigidas al Poder Ejecutivo y a la APN, pero tiene como punto de partida una preocupación concreta: qué está pasando dentro de Los Alerces después de la intervención dispuesta en enero, en plena emergencia por el incendio “Puerto Café”, y quién está tomando actualmente las decisiones sobre uno de los principales patrimonios naturales de la Argentina.

PARA PROTEGER AL PARQUE

La información recibida por Luque también señala una reducción significativa de los recursos disponibles para el funcionamiento del Parque. Según lo transmitido por trabajadores, el presupuesto de Los Alerces habría sufrido un recorte cercano al 40%, con consecuencias directas sobre la posibilidad de adquirir equipamiento, realizar mantenimiento y prepararse para la próxima temporada con riesgo de incendios siempre latente.

La APN perdió más del 32% de su presupuesto real desde 2023. La Decisión Administrativa 20/2026 recortó $70 millones adicionales al Parque Nacional Los Alerces en combustibles, equipamiento y prevención de incendios. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió una caída de entre el 69% y el 72% en su presupuesto y fue transferido al Ministerio de Seguridad en plena temporada de incendios.

El último gran incendio que se prolongó por 5 meses, fue enfrentado por apenas 25 brigadistas de línea, sin equipamiento renovado y sin un plan de manejo del fuego actualizado. “La consecuencia fueron más de 16.000 hectáreas de bosque nativo arrasadas entre diciembre de 2025 y abril de 2026, incluyendo zonas intangibles con alerces milenarios. Los brigadistas trabajan con contratos trimestrales, sin estabilidad laboral ni paritaria abierta desde 2023”, denunció Luque.

"Estamos a tres meses de una nueva temporada. Si no se restituyen las partidas y no se refuerza la dotación, el parque va a llegar en condiciones aún peores que las que produjeron el desastre. Y ahora, además, sin conducción estable", señaló.

“No tiene sentido intervenir un Parque por la gravedad de un incendio y después quitarle recursos para prevenir el próximo. Si después de Puerto Café tenemos menos presupuesto, menos equipamiento y menos capacidad operativa, entonces estamos preparando las condiciones para que vuelva a ocurrir una tragedia”, cuestionó Luque.

FUTALEUFU, OTRA PREOCUPACION

El pedido de informes también pone el foco en la Central Hidroeléctrica Futaleufú y el embalse Amutui Quimey, ubicados dentro del área protegida. Según información recibida por Luque, las autoridades del Parque tendrían dificultades para lograr interlocución con la Secretaría de Energía de la Nación respecto de la situación de la concesión.

El diputado pidió conocer qué participación tuvo y tiene la Administración de Parques Nacionales en el proceso de prórroga o futura concesión y cuáles serán las condiciones ambientales de la operación.

“Hay una represa dentro del Parque Nacional. La Nación no puede tomar decisiones sobre ese lugar sin que la autoridad de Parques Nacionales tenga una participación real y efectiva. Queremos saber qué está haciendo el Gobierno y por qué las autoridades del Parque no estarían siendo escuchadas”, planteó.

Para Luque, la suma de estos elementos configura un escenario que requiere respuestas inmediatas: una intervención que debe ser explicada, cambios en la conducción, posibles incorporaciones externas, reducción presupuestaria, dificultades operativas, dudas sobre nuevas habilitaciones y la necesidad de prepararse para una nueva temporada de riesgo de incendios.

“Estamos entrando en los meses previos a una nueva temporada. Después de lo que pasó con Puerto Café, sería imperdonable que Los Alerces vuelva a enfrentar el verano con menos recursos, menos personal y más incertidumbre. El Parque Nacional Los Alerces no puede ser una caja política, una variable de ajuste ni un territorio para experimentar con negocios. Tiene que ser protegido. Y vamos a controlar que así sea”.