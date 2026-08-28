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Este fin de semana se realizará un nuevo ciclo cultural

Este viernes se realizará una nueva edición del ciclo cultural que propone un espacio de conciertos en vivo para visibilizar a artistas locales y reunir diferentes géneros y estilos musicales en un mismo escenario.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar el viernes 28 de agosto, de 20:00 a 00:00 en instalaciones del Centro Cultural, a un encuentro musical con la presentación de la banda Zoom.

En esta oportunidad, la banda Zoom realizará su show para todos los vecinos que quieran acercarse a disfrutar de su repertorio. La banda de rock & roll oriunda de Comodoro Rivadavia, está integrada por cuatro músicos que encontraron en la amistad, la pasión por la música y las influencias compartidas el punto de partida para construir una propuesta auténtica y con identidad propia.

Actualmente, la formación está integrada por Gustavo Villagra (voz líder y guitarra rítmica), Adrián Brooks (voz y guitarra líder), Julián Pulgar (bajo y coros) y Gonzalo Herrera (batería y coros).

Al respecto, la secretaria de Cultura Liliana Peralta, expuso que “avanzamos con estas propuestas musicales, ya que nos permite unir al público, fortalecer a nuestros artistas, dándole valor a la cultura comodorense y a la labor diaria de los músicos”.

“Cada fecha del ciclo es como una plataforma activa del padrón de talentos locales para que nuevos públicos descubran a los hacedores de la cultura regional. Los esperamos el 28 de agosto en el Centro Cultural a partir de las 20:00 horas”, puntualizó Peralta.

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