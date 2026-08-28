El viento volverá a ser protagonista este viernes 28 de agosto en Comodoro Rivadavia. Según el pronóstico, las ráfagas más intensas se registrarán durante la mañana y la tarde, mientras que no se esperan lluvias.

Viernes ventoso en Comodoro: se esperan ráfagas de hasta 78 km/h

Comodoro Rivadavia tendrá un viernes marcado por el viento del sector oeste, con una jornada fresca y sin precipitaciones.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 7°C, con viento de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.

Por la tarde se alcanzará una máxima cercana a los 13°C. El viento aumentará su intensidad, con velocidades sostenidas de entre 42 y 50 km/h y ráfagas nuevamente de hasta 78 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá a unos 10°C. El viento continuará del oeste, aunque las ráfagas disminuirán y se ubicarán entre 51 y 59 km/h.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.