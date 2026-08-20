El festival Arbustito presenta su edición invernal en Puerto Madryn

El festival autogestivo se realizará el sábado 29 de agosto en Ópera Rock, con música en vivo, feria de emprendedores, artistas visuales y una selección de videoclips del festival MARA.

Arbustito tendrá este sábado 29 de agosto una edición invernal en Puerto Madryn, con una jornada que reunirá música independiente, propuestas audiovisuales y expresiones vinculadas a la defensa del territorio. El encuentro comenzará a las 18 en Ópera Rock, ubicado en 9 de Julio 254, con el acompañamiento de la Asamblea en Defensa del Territorio (AdT).

La propuesta surgió como una edición especial de la iniciativa que habitualmente se desarrolla durante el verano en el playón de la rambla. La posibilidad de realizar una jornada bajo techo fue planteada por Martín Burton, realizador de El Arte de Hacer y responsable de Ópera Rock.

La edición también permitirá recuperar parte de la grilla que había quedado pendiente durante el último Arbustok de febrero, cuando la lluvia obligó a suspender las presentaciones de algunos artistas. A esos proyectos se sumaron nuevas propuestas para conformar la programación de esta jornada.

El escenario recibirá a NICTE, Huye hacia los bosques, UNK, Los Abducidos, Pura Sangre y Viento en Contra. La actividad se completará con una feria de emprendedores y una exposición de artistas visuales locales.

Uno de los atractivos de esta edición será la participación de MARA, el Festival de Videoclips de Puerto Madryn, que presentará una selección de producciones musicales independientes, realizadas en su mayoría en territorio patagónico. El proyecto tuvo una primera exhibición durante mayo y tendrá su presentación prevista para enero del 2027.

Arbustito sostiene desde hace cinco años una propuesta autogestiva vinculada a la cultura y al activismo socioambiental, con consignas relacionadas con la defensa del agua y el territorio y el rechazo a la megaminería.

La jornada será el sábado 29 de agosto, desde las 18, en Ópera Rock. La organización invita a la comunidad a participar de esta edición invernal que combina música, producción audiovisual, arte y participación territorial.