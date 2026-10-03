La zona A quedó muy pareja en el Ascenso

El líder Roca y el escolta Camioneros empataron en sus respectivos partidos, mientras que Tiro goleó a Ferro y quedó a dos unidades de la cima, junto a su rival de turno y a Ciudadela. Solo se jugaron tres partidos.

Tiro goleó a Ferro y quedó a dos puntos de la cima en la zona A.

Luego de las lluvias, únicamente se disputaron los encuentros programados en cancha de césped sintético este sábado, correspondientes a la 8ª fecha del torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En la zona A, el líder Deportivo Roca (15) empató 2-2 con el penúltimo, Talleres Juniors (5), mientras que el escolta Camioneros Patagónicos (14) sigue a un punto, luego de igualar 1-1 en el interzonal con Nueva Generación (tercero con 12 en la zona B, a cuatro del líder Florentino Ameghino).

En ese marco, Tiro Federal fue el que sacó mejor provecho, ya que goleó 4-1 a Ferrocarril del Estado y se acercó a dos unidades de Roca y a uno de Camioneros. Ahora, Tiro suma 13 puntos, al igual que Ferro y Manantiales Behr de Ciudadela.

Quedan pendientes Comodoro FC-Ciudadela (zona A), San Martín-Caleta Córdova, Universitario-Oeste Juniors y Stella Maris-Ameghino (zona B).