Con Fiat Pulse del ATR Racing se quedó con la ‘pole position’ en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.

En una tarde soleada y buen marco de público, el 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina disputó la 11ª clasificación del año en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría, un circuito que vuelve a recibir a la categoría después de 20 años y donde este sábado Marcelo Ciarrocchi con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing se quedó con la pole position y con el récord del circuito 5 del trazado de “La Capital del Cemento”.

La clasificación a una vuelta lanzada se puso en marcha con Federico Iribarne saliendo primero con la Nissan Kicks Play #44 del Lincoln Motorsport. Luego le llegó el turno al local y debutante Nicolás Villamayor con la Honda ZR-V #77 del Honda YPF Racing que llegó a estar primero, hasta que Franco Morillo le bajó el tiempo al de Olavarría con el Toyota Corolla Cross #64 del Corsi Sport. El de Junín se mantenía primero con un registro de 1m24s939/1000 por delante de Nicolás Traut con el Chevrolet Cruze #7 del Proracing y Benjamín Squaglia con el Fiat Cronos #86 del ATR Racing, que se ubicaban segundo y tercero respectivamente.

A falta de 19 minutos para el final, apareció Matías Rodríguez con la Chevrolet Tracker #21 0km que puso en pista el Lincoln Motorsport. “El Picante” cronometró 1m24s863 para quedar primero en el clasificador. Segundo quedaba Franco Morillo y tercero Nicolás Traut.

Al reanudarse la clasificación luego de unos minutos, Valentín Yankelevich con el Toyota Corolla Cross GR-S #5 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia se metió primero con un tiempo de 1m23s985/1000 sin embargo, Ciarrocchi con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing le bajó el tiempo en 1m23s590/1000 y le arrebató el “1”.

Los últimos en salir fueron Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport, Francisco Monarca con el Chevrolet Cruze #23 del Proracing, Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA y Lucas Carabajal con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport. Ninguno pudo con “El Chelo”.

Finalmente, Marcelo Ciarrocchi se quedó con la pole, la primera de la temporada, con un registro de 1m23s590/1000 a una velocidad promedio de 163.182 Km/h. Esta fue además la pole position Nº3 del piloto de Almafuerte, Córdoba, en el TC2000 y lo hizo con tres marcas distintas: Citroën en 2019, Toyota en 2025 y Fiat en 2026. La última fue el 11 de octubre de 2025 en “El Zonda” de San Juan.

Segundo quedó Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 a 0.159/1000 que sumó para el campeonato y tercero Lucas Carabajal con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport a 0.259/1000. El chaqueño, que había llegado con chances matemáticas a Olavarría, quedó fuera de la pelea.

Cuarto terminó Valentín Yankelevich con el Toyota Corolla Cross GR-S #5 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia y quinto Francisco Monarca con el Chevrolet Cruze #23 del Proracing. Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing finalizó sexto y al invertirse los seis primeros lugares largará primero en la final del domingo. El de Capital Federal no se dan por vencido en la búsqueda de su primer título argentino y mañana va por un buen colchón de puntos para estirar la definición a Córdoba.

Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross #32 – Corsi Sport), Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S #162 – Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) que sigue con chances matemáticas en la pelea por la corona, Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V #83 – Honda YPF Racing) y Matías Rodríguez (Chevrolet Tracker #21 – Lincoln Motorsport) completaron los diez primeros lugares.

Marcelo Ciarrocchi, el más rápido de la clasificación del TC2000 en Olavarría expresó: “Tengo que agradecerle al ATR Racing por el SUV que me dieron desde General Roca hasta la fecha de hoy, donde pudimos mejorar mucho el nivel del Fiat Pulse para poder lograr la pole position en Olavarría. Aún debemos seguir trabajando para mantener el ritmo del vehículo y poder luchar mañana en la final”.

El TC2000 reanudará su actividad este domingo a las 9:20 con el “warm-up” y a las 12:35 con la final a 35 minutos más 1 vuelta.

Todas las alternativas las podrán seguir de 11 a 13:30 por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo periodístico de Carburando.