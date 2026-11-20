Este sábado arranca en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría la penúltima fecha del campeonato y cuatro pilotos luchan por el título.

Quedan dos fechas para que termine el 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina. Este sábado y domingo el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría será epicentro del 11º capítulo del año, donde cuatro pilotos llegan como los principales candidatos a ser campeón argentino: Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Franco Vivian (YPF Elaion Auro Proracing), Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) y Lucas Carabajal (Halcón Motorsport). En el trazado del Auto Moto Club de Olavarría (AMCO), se puede dar una definición anticipada en lo que será un fin de semana para alquilar balcones.

Aplicando los dos descartes, según el Artículo 4.1 del Reglamento Deportivo 2026, Rossi llega a “La Capital del Cemento” con 168 puntos y si se dan algunos resultados, el piloto de Del Viso con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia conseguirá su séptimo título en la categoría igualando nada más y nada menos que al múltiple campeón Juan María Traverso.

En el segundo puesto se encuentra Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing con 149. El representante de Capital Federal está a 15 unidades de diferencia con 64 en juego e irá a Olavarría con el objetivo puesto en estirar la definición a la última fecha de la temporada.

El subcampeón argentino del TC2000, Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia buscará mantener sus chances de pelear por el título argentino y llevar la definición al 13 de diciembre. El piloto de Crespo, Entre Ríos, está tercero con 127 puntos producto del descarte.

El último que tiene chances matemáticas y sueña con la corona, es Lucas Carabajal que en su primer año dentro del TC2000 está siendo protagonista con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport. El piloto de Chaco se encuentra cuarto en el torneo con 105 puntos. Los separan de Rossi 63 unidades con 64 por disputarse. La realidad de Carabajal es difícil, pero sin dudas que irá por la heroica a la tierra de los “Hermanos Emiliozzi”.