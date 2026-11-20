El “Aurinegro” venció a Gimnasia 56-44, mientras que el “Bordó” superó 48-26 a Petroquímica en las “semis” de Primera división del torneo “José ‘Pepe’ Bova” de básquet.

Náutico y Federación definirán el título del Clausura en Femenino

Náutico Rada Tilly y La Fede Deportiva se clasificaron este jueves para jugar la final del torneo Clausura “José ‘Pepe’ Bova” de Primera división Femenina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol.

En ese contexto, Náutico le ganó a Gimnasia y Esgrima por 56-44 y de esa manera se convirtió en el primer finalista del campeonato.

En el “Aurinegro”, se destacó Candela Vidal con 13 puntos, 10 rebotes, 3 recuperos, 3 pérdidas y una asistencia. Mientras que Ariana Benítez colaboró con 11 tantos, 7 rebotes, 4 asistencias, y también tuvo 3 y 3 tanto en recuperos como en pérdidas.

En el “Verde”, mientras tanto, su mejor anotadora resultó Bahiana Delacroix -goleadora del juego- con 17 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 5 recuperos, 3 pérdidas y una tapa. Mientras que Lola Salas aportó 9 tantos, bajó 16 rebotes, tuvo 2 asistencias, además de 2 pérdidas de balón.

Por su parte, La Fede superó a Petroquímica por 48-26 y de esa manera, se convirtió en el segundo finalista.

La pívot Martina Saiz resultó la mejor del “Bordó” con 13 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 4 recuperos, 3 pérdidas y una tapa.

Mientras que María Segura aportó 10 tantos, tuvo 4 recuperos, con dos pérdidas de balón.

Por el lado del “Verdolaga”, la destacada fue también la pívot Claribel Reynoso con 10 puntos, 17 rebotes, 4 recuperos y 2 pérdidas.

De esa manera, Náutico y La Fede definirán al campeón. La primera final será el jueves de la próxima semana en el gimnasio Diego Simón, la misma sede donde se jugaron las “semis”.

El segundo partido será martes 1 de diciembre en Náutico y en caso de un tercero, la serie se definirá el 3 del mismo mes, en cancha de La Fede.

Gimnasia y Petroquímica, mientras tanto, deberán jugar el partido por el tercer puesto.

Síntesis 1

Gimnasia 44 / Náutico Rada Tilly 56

Gimnasia (9+5+12+18): Paloma Kamann 4, Sofía Mugica (x) 8, Bahiana Delacroix 17, Lola Salas (x) 9 y María Jiménez 2 (fi); Paula Mugica 4, Amelia Ivanoff 0, Guadalupe Tejada 0, Marina Vargas 0, Pilar Díaz 0 y Natalia Sosa 0. DT: Juan Bautista Laterza.

Náutico (11+11+15+19): Ariana Benítez 11, María Aimetta 8, Candela Vidal 13, Catalina Blanco 3 y Stefanía Pieroni 0 (fi); Bianca Lorelli 5, Olivia Cativa 2, Renata López 9, Pilar Araujo 1 y Clarisa Gabarrot 0. DT: Germán Sosa.

Parciales: 9-11, 14-22 y 26-37.

Arbitros: Axel Catalán, Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

Estadio: Diego Simón.

Síntesis 2

La Fede Deportiva 48 / Petroquímica 26

La Fede (21+10+7+10): Luciana Acuipil 8, Francesca Sampaoli 4, Lupita Di Pauli 4, Constanza Villegas 2 y Camila Vázquez 5 (fi); Marina Saiz 13, Iara González 2, María Segura 10, Zahira Bellido 0, Rosario Díaz 0, Catalina Sandoval 0 y Rocío Moyano 0. DT: Darío Boccia.

Petroquímica (7+1+10+8): Celena Lara 6, Oriana Rivera 0, Luana Calfunao 2, Katherina Rodríguez 2 y Claribel Reynoso 10 (fi); Guadalupe Morel 3, Renata Puentes 0, Silvana Rasgido 3, Mariangel Guil 0, Maia Rivera 0, Yanina Coria 0 y Taiana Pedrosa 0. DT: Pablo Fuentes.

Parciales: 21-7, 31-8 y 38-18.

Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Facundo Iza.

Estadio: Diego Simón.

Programa

JUEVES 26 – Finales

En el gimnasio Diego Simón. -1º Playoff

- 21:30 La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly.

MARTES 1

En Náutico Rada Tilly – 2º Playoff

- 21:30 Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva; 2º Playoff.

JUEVES 3

En el gimnasio Diego Simón – 3º Playoff (de ser necesario).

- 21:30 La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly.