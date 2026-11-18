Gimnasia-Náutico y La Fede-Petroquímica juegan este jueves en el gimnasio Diego Simón por las semifinales del torneo “José Pepe Bova” de básquet.

Comienzan a disputarse las "semis" del Clausura en Primera Femenino

El gimnasio “Diego Simón” de Kilómetro 3 será este jueves el escenario de las semifinales -de Primera Femenino- del torneo Clausura “José ‘Pepe’ Bova”, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

En ese contexto, desde las 20 abrirán la acción, Gimnasia y Náutico Rada Tilly. Los encargados de impartir justicia serán Axel Catalán, Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

A continuación, el local La Fede Deportiva se medirá con Petroquímica. Los jueces del partido serán Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Facundo Iza. En ambos encuentros, el comisionado técnico será Juan Carlos Pérez.

El viernes, mientras tanto, en el Socios Fundadores, se jugará el primer partido -serie al mejor de tres- de la final de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” y que tendrá como protagonistas a Gimnasia y La Fede.

Este primer juego será arbitrado por Facundo Iza, Mario Contrera y Axel Catalán.

El segundo juego será el miércoles de la próxima semana en el gimnasio Diego Simón -escenario donde se jugará el partido del tercer puesto entre Náutico y Petro-, y en caso de un tercer encuentro, la final se definirá en el Socios, debido a la mejor posición que tuvo Gimnasia en la fase regular.

………………

Programa

JUEVES 19

En el gimnasio Diego Simón – Semifinal

20:00 Primera (F): Gimnasia vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Axel Catalán, Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 Primera (F): La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Facundo Iza. CT: Juan Carlos Pérez.

Finales

1º Play Off Jueves 26/11

2º Play Off Martes 01/12

3º Play Off Jueves 03/12

VIERNES 20

En el Socios Fundadores – 1º Playoff - Final

21:30 Primera (M): Gimnasia vs La Fede Deportiva. Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Axel Catalán. CT: Agustina Hernández.

MIERCOLES 25

En el gimnasio Diego Simón 3º puesto y 2º Playoff

20:00 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica.

21:30 Primera (M): La Fede Deportiva vs Gimnasia.

VIERNES 27

En el Socios Fundadores – 3º Playoff

21:30 Primera (M): Gimnasia vs La Fede Deportiva (*).

(*) En caso de ser necesario.

……………..

Panorama – Liga Integración Binacional

LUNES 16

En el Socios Fundadores – 2ª fecha

- Gimnasia "Blanco" 62 / La Fede Deportiva 74 (Mini M).

- Gimnasia "Blanco" 74 / La Fede Deportiva 61 (Juveniles M).

MARTES 17

En el Socios Fundadores – 4ª y 11ª fecha

- Gimnasia 62 / Náutico Rada Tilly 65 (Mini F).

- Gimnasia 57 / Náutico Rada Tilly 44 (Juveniles F).

MIERCOLES 18

En el Socios Fundadores – 2ª fecha

19:00 Infantiles (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva. Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

21:00 Cadetes (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva. Arbitros: Facundo Iza y Jorge Alarcón.

JUEVES 19

En el Socios Fundadores – 11ª fecha

19:30 Infantiles (F): Gimnasia vas Náutico Rada Tilly. Arbitros: Mario Contrera y Miguel Muñoz.

21:00 Cadetes (F): Gimnasia vs Náutico Rada Tilly. Arbitros