Gimnasia venció a Petroquímica 87-75 y La Fede superó a Náutico Rada Tilly 71-66 por las semifinales jugadas este viernes en la categoría Primera Masculino.

La final de la "Etapa Asociativa Prefederal 2026" tendrá clásico

Los equipos masculinos de Gimnasia y La Fede Deportiva se clasificaron para jugar la final de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026”, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB).

En ese contexto, las semifinales de la categoría Primera división se desarrollaron este viernes por la noche en Náutico Rada Tilly.

En primer lugar, Gimnasia superó a Petroquímica por 87-75 y de esa manera aseguró su pase a la definición por el título. Una vez más, el “Verde” contó con una superlativa tarea del pívot Jesús Centeno. El venezolano la volvió a ‘romper’ y con 38 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos y una tapa, lideró el triunfo y clasificación del equipo dirigido por Iván Parodi.

Además, el alero tandilense Segundo Lasarte aportó 12 tantos, bajó 9 rebotes, repartió 5 pases gol y también tuvo algunas pérdidas.

Por el lado del “Verdolaga”, también fue brillante la labor de su pívot Leandro Fogel, quien resultó el segundo goleador del juego con 33 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias y una tapa. Además, Germán Azcurra lo escoltó con 21 tantos.

De esa manera, Gimnasia se metió en la final de certamen, en donde afrontará un nuevo clásico ya que el otro pase lo logró La Fede, que superó al local Náutico Rada Tilly por 71-66.

En el “Bordó” se destacó Thiago Montes. El ala pívot de la Selección Argentina 3x3 que disputó recientemente los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, marcó 18 puntos, tomó 13 rebotes y tuvo 4 recuperos.

Los otros dos jugadores que resultaron clave fueron Nazareno Scipioni con 13 tantos y 4 recuperos, y Mateo Cuzen, quien dejó la cancha con 12 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperos, una tapa, además de sufrir algunas pérdidas de balón.

Por el lado del “Aurinegro” sus mejores vías de gol fueron Pablo Soto Solís y Alejandro Ivetich, ambos con 13 unidades, mientras que el pívot Diego Romero aportó 11 tantos, bajó 14 rebotes, dio 2 asistencias y metió una tapa.

De esa manera, las finales -serie al mejor de tres- darán comienzo el próximo viernes desde las 21:30 en el Socios Fundadores.

El segundo partido del playoff será el miércoles 25 en el gimnasio “Diego Simón” y en caso de un tercer juego, el mismo tendrá lugar el 27, también en el Socios Fundadores.

Náutico y Petroquímica, mientras tanto, se medirán en Rada Tilly el miércoles 25 -a partir de las 20- por el tercer lugar del torneo.

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Panorama

VIERNES 13

En Náutico Rada Tilly – Semifinales – Primera M

- Gimnasia 87 / Petroquímica 75.

- Náutico Rada Tilly 66 / La Fede Deportiva 71.

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Síntesis 1

Gimnasia 87 / Petroquímica 75

Gimnasia (12+24+21+30): Natalio Santacroce 8, Tiago Olagüe 0, Segundo Lasarte 12, Yoscar Dinza 9 y Jesús Centeno 38 (fi); Valentín Segurado 7, Santiago Ivanoff 5, Santino Santacroce 5 y Benjamín Richard 3. DT: Iván Parodi.

Petroquímica (21+17+17+20): Agustín Moyano 6, Matías Filipuzzi (x) 0, Germán Azcurra 21, Facundo Piccini 5 y Leandro Fogel 33 (fi); Francisco Martínez 6 y Mariano Melgarejo 4. DT: Pablo Fuentes.

Parciales: 12-21, 36-38 y 57-55.

Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Mario Contrera.

Cancha: Náutico Rada Tilly.

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Síntesis 2

Náutico Rada Tilly 66 / La Fede Deportiva 71

Náutico (14+16+12+24): Bruno Leonori 4, Alejandro Ivetich 13, Yamil Jasín 7, Valentino Ayala 10 y Diego Romero 11 (fi); Pablo Soto Solís 3, Franco Varone 5, Dago Pereira 3, Enzo Acosta 0, Camilo Bentancort 0 y José Battistessa 0. DT: Lucas Torres.

La Fede (17+16+20+18): Mateo Cuzen (x) 12, Nazareno Scipioni 13, Alejo Fernández 11, Thiago Montes 18 y Juan Ignacio Cárdenas 10 (fi); Gianni Sampaoli 3, Mateo Bellido 2, Ignacio Quisle 2 y Francisco González 0. DT: Emiliano Barbosa.

Parciales: 14-17, 30-33 y 42-53.

Arbitros: Facundo Iza, Matías Carrizo y Axel Catalán.

Cancha: Náutico Rada Tilly.