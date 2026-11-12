Gimnasia y Náutico Rada Tilly juegan en Mayores Femenino

Se miden este jueves a las 21:30 en el Socios Fundadores por la 10ª fecha del torneo Clausura “José ‘Pepe’ Bova” de básquet.

Gimnasia y Esgrima recibirá este jueves a Náutico Rada Tilly por la 10ª y última fecha de la fase regular del torneo Clausura “José ‘Pepe’ Bova”, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, corresponde a la categoría Primera Femenino, dará inicio a las 21:30 y tendrá el arbitraje de Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

Por esta misma categoría, Petroquímica derrotó de local a Escuela Municipal Pueyrredón por 63 a 56.

Por otra parte, el viernes en Náutico Rada Tilly se jugarán las semifinales de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026”. En primer lugar se medirán Gimnasia y Petroquímica, y luego lo harán el dueño de casa y La Fede Deportiva.

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Panorama

MIERCOLES 11

En el gimnasio Cemento Comodoro – 10ª fecha

- Petroquímica 63 / Escuela Municipal Pueyrredón 53 (Primera F).

JUEVES 12

En el Socios Fundadores – 10ª fecha

21:30 Primera (F): Gimnasia vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

VIERNES 13

En Náutico Rada Tilly - Semifinales

20:00 Primera (M): Gimnasia vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Mario Contrera. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Facundo Iza, Matías Carrizo y Axel Catalán. CT: Agustina Hernández.