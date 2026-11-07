Náutico Rada Tilly consiguió un doble éxito en condición de local

En Primera Femenina le ganó 49-45 a La Fede y en Mayores Masculino derrotó 94-62 a la CAI.

Una noche ideal tuvo Náutico Rada Tilly en la continuidad del torneo Clausura “José Pepe Bova”, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB).

En ese contexto, en Primera división de la rama femenina, las chicas del “Aurinegro” vencieron de local a La Fede Deportiva por 49-45.

Candela Vidal con 15 puntos fue la goleadora del partido y del equipo dirigido por Germán Sosa, mientras que la otra jugadora que se destacó fue Micaela Benítez con 10 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias.

Por el lado del “Bordó”, Luciana Acuipil fue su máxima anotadora con 14 puntos; Martina Saiz aportó 11 tantos, bajó 7 rebotes y metió una tapa, y Lupita Di Pauli marcó 10 unidades.

En Primera Masculino, mientras tanto y por la “Etapa Asociativa Prefederal 2026”, Náutico se impuso con relativa facilidad ante Comisión de Actividades Infantiles -que sigue sin poder ganar- por 94 a 62.

El alero Valentino Ayala fue la gran figura del encuentro y del vencedor con 30 puntos, 9 asistencias y 5 recuperos, además de algunas pérdidas (4).

Mientras que el otro jugador que brilló fue Yamil Jasin, con 18 tantos, 7 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos, una tapa y también tuvo cuatro pérdidas de balón. Además, Dago Pereyra aportó 15 unidades, con 4 rebotes, 4 asistencias, 3 pérdidas y un recupero.

En la CAI, que sufrió su octava derrota en fila, sus mejores valores resultaron Santiago Rodríguez con 16 puntos, 18 rebotes, 2 asistencias, 4 tapas y solo una pérdida de balón. Emiliano Villafaena lo escoltó en el goleo con 17 tantos, 5 rebotes, 2 recuperos y 5 pérdidas.

De esa manera, el equipo que conduce Lucas Torres se afirma en la punta del campeonato con siete éxitos y solo una derrota.

Este domingo, mientras tanto, continuará la acción, también en cancha de Náutico, con el partido entre Escuela Municipal Pueyrredón y el dueño de casa en Primera Femenino.

El partido está previsto dé comienzo a las 19, con el arbitraje de Matías Carrizo, Jorge Alarcón y Axel Catalán.

El lunes, mientras tanto, por la misma categoría, Petroquímica recibirá a Náutico, mientras que el martes, se jugará en el Socios Fundadores el clásico masculino entre Gimnasia y La Fede.

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Panorama

VIERNES 6

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 49 / La Fede Deportiva 45 (Primera F).

- Náutico Rada Tilly 94 / CAI 62 (Primera M).

Programa

DOMINGO 8

En Náutico Rada Tilly

19:00 Primera (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Matías Carrizo, Jorge Alarcón y Axel Catalán.

(*) Con planilla oficial de juego.

LUNES 9

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

19:00 Primera (F): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Mario Contrera y Marcia Carrizo.

MARTES 10

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (M): Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

Foto: Básquet Náutico Rada Tilly.