Escuela Municipal Pueyrredón y Gimnasia jugarán este jueves desde las 21:30 en el Socios Fundadores por la 9ª fecha del certamen “José Pepe Bova”.

El torneo Clausura de básquet sigue con un partido de Primera Femenino

Con un partido, este jueves desde las 21:30 continuará jugándose el torneo Clausura 2026 “José Pepe Bova”, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

Será el que disputarán en el Socios Fundadores, Escuela Municipal Pueyrredón y Gimnasia y Esgrima.

El encuentro, que corresponde a la novena fecha de Primera Femenino, tendrá el arbitraje de Facundo Iza, Mario Contrera y Juan Carlos Pérez.

Siguiendo con la programación y por la misma categoría, este viernes desde las 20, Náutico Rada Tilly recibirá a La Fede Deportiva.

Y a continuación, el dueño de casa se las verá con Comisión de Actividades Infantiles, pero en Primera Masculino y por la “Fase Asociativa Prefederal 2026”.

El domingo y lunes, mientras tanto, se jugarán dos partidos de la rama femenina, mientras que el martes 10, se jugará en el Socios el clásico en masculino, entre Gimnasia y La Fede Deportiva.

Programa

JUEVES 5

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia y Esgrima (*). Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Juan Carlos Pérez.

(*) Con planilla oficial de juego.

VIERNES 6

En Náutico Rada Tilly

20:00 Primera (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Marcia Carrizo.

DOMINGO 8

En Náutico Rada Tilly

19:00 Primera (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Matías Carrizo, Jorge Alarcón y Axel Catalán.

(*) Con planilla oficial de juego.

LUNES 9

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

19:00 Primera (F): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Mario Contrera y Marcia Carrizo.

MARTES 10

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (M): Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.