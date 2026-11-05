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El torneo Clausura de básquet sigue con un partido de Primera Femenino

Escuela Municipal Pueyrredón y Gimnasia jugarán este jueves desde las 21:30 en el Socios Fundadores por la 9ª fecha del certamen “José Pepe Bova”.

Con un partido, este jueves desde las 21:30 continuará jugándose el torneo Clausura 2026 “José Pepe Bova”, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

Será el que disputarán en el Socios Fundadores, Escuela Municipal Pueyrredón y Gimnasia y Esgrima.

El encuentro, que corresponde a la novena fecha de Primera Femenino, tendrá el arbitraje de Facundo Iza, Mario Contrera y Juan Carlos Pérez.

Siguiendo con la programación y por la misma categoría, este viernes desde las 20, Náutico Rada Tilly recibirá a La Fede Deportiva.

Y a continuación, el dueño de casa se las verá con Comisión de Actividades Infantiles, pero en Primera Masculino y por la “Fase Asociativa Prefederal 2026”.

El domingo y lunes, mientras tanto, se jugarán dos partidos de la rama femenina, mientras que el martes 10, se jugará en el Socios el clásico en masculino, entre Gimnasia y La Fede Deportiva.

Programa

JUEVES 5

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia y Esgrima (*). Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Juan Carlos Pérez.

(*) Con planilla oficial de juego.

VIERNES 6

En Náutico Rada Tilly

20:00 Primera (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Marcia Carrizo.

DOMINGO 8

En Náutico Rada Tilly

19:00 Primera (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Matías Carrizo, Jorge Alarcón y Axel Catalán.

(*) Con planilla oficial de juego.

LUNES 9

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

19:00 Primera (F): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Mario Contrera y Marcia Carrizo.

MARTES 10

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (M): Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

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