El torneo Clausura de básquet sigue con un partido de Primera Femenino

Con un partido, este jueves desde las 21:30 continuará jugándose el torneo Clausura 2026 “José Pepe Bova”, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.
Será el que disputarán en el Socios Fundadores, Escuela Municipal Pueyrredón y Gimnasia y Esgrima.
El encuentro, que corresponde a la novena fecha de Primera Femenino, tendrá el arbitraje de Facundo Iza, Mario Contrera y Juan Carlos Pérez.
Siguiendo con la programación y por la misma categoría, este viernes desde las 20, Náutico Rada Tilly recibirá a La Fede Deportiva.
Y a continuación, el dueño de casa se las verá con Comisión de Actividades Infantiles, pero en Primera Masculino y por la “Fase Asociativa Prefederal 2026”.
El domingo y lunes, mientras tanto, se jugarán dos partidos de la rama femenina, mientras que el martes 10, se jugará en el Socios el clásico en masculino, entre Gimnasia y La Fede Deportiva.
Programa
JUEVES 5
En el Socios Fundadores
21:30 Primera (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia y Esgrima (*). Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Juan Carlos Pérez.
(*) Con planilla oficial de juego.
VIERNES 6
En Náutico Rada Tilly
20:00 Primera (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.
21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Marcia Carrizo.
DOMINGO 8
En Náutico Rada Tilly
19:00 Primera (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Matías Carrizo, Jorge Alarcón y Axel Catalán.
(*) Con planilla oficial de juego.
LUNES 9
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
19:00 Primera (F): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Mario Contrera y Marcia Carrizo.
MARTES 10
En el Socios Fundadores
21:30 Primera (M): Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.