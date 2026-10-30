El torneo ACRB-Liga Integración Binacional juega una nueva fecha

La actividad de este fin de semana se disputará en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Pico Truncado y la ciudad chilena de Coyhaique.

Con un total de trece partidos, este fin de semana se desarrollará una nueva fecha del torneo ACRB-Liga Integración Binacional, que organizan la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.

En ese contexto, la acción del certamen formativo, en ambas ramas, se desarrollará en el gimnasio Cemento Comodoro del club Petroquímica y en Náutico Rada Tilly.

También habrá actividad en el gimnasio municipal ex PAE de Pico Truncado y en el gimnasio “Universidad Aysén” de Coyhaique.

Por otra parte, en cancha de Náutico se realizará este sábado un nuevo encuentro con las categorías más chiquitas, teniendo como protagonistas el dueño de casa y La Fede Deportiva.

A continuación, se detalla toda la programación que se efectuará este fin de semana por el torneo formativo ACRB-Liga Integración.

Programa – Comodoro – Rada Tilly

SABADO 31

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

16:00 Infantiles (F): Petroquímica vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

17:30 Cadetes (F): Petroquímica vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

DOMINGO 1

En Náutico Rada Tilly

14:30 Mini (M): Náutico Rada Tilly vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Rodrigo Alvarez y Juan Atencio.

16:00 Infantiles (M): Náutico Rada Tilly vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Rodrigo Alvarez y Miguel Muñoz.

17:30 Cadetes (M): Náutico Rada Tilly vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Facundo Iza y Axel Catalán.

19:00 Juveniles (M): Náutico Rada Tilly vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Facundo Iza y Axel Catalán.

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Programa – Pico Truncado

SABADO 31

En el gimnasio “Municipal ex PAE”

14:30 Mini (M): Escuela Pico Truncado vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Angela Barraza y Néstor Espinosa.

16:00 Infantiles (M): Escuela Pico Truncado vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Angela Barraza y Néstor Espinosa.

17:30 Cadetes (M): Escuela Pico Truncado vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Angela Barraza y Néstor Espinosa.

19:00 Juveniles (M): Escuela Pico Truncado vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Angela Barraza y Néstor Espinosa.

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Programa – Coyhaique

DOMINGO 1

En el gimnasio “Universidad Aysén”

10:00 Infantiles (M): Legiones Athletic vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Milen Fasola y Fiorella Telles.

11:30 Cadetes (M): Legiones Athletic vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Milen Fasola y René Morales.

13:00 Juveniles (M): Legiones Athletic vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Fiorella Telles y Milen Fasola.

(*) Con planilla oficial de juego.

Programa de Encuentros

SABADO 31

En Náutico Rada Tilly

11:00 Pre Mini: Náutico Rada Tilly ‘Amarillo’ vs La Fede Deportiva “Blanco”.

12:00 Iniciación / Cebollitas: Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs La Fede Deportiva “Blanco”.