Gimnasia y Petroquímica se miden en Primera Femenino

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21:30, y tendrá el arbitraje de Mario Contrera, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.
Siguiendo con la programación, el viernes, pero en el gimnasio Diego Simón, La Fede Deportiva se medirá con Escuela Municipal Pueyrredón. Los árbitros serán Leandro Aguirre, Facundo Iza y Juan Carlos Pérez.
En el mismo escenario, pero desde las 21:30, La Fede se medirá con Petroquímica en Primera división de la rama masculina.
Mientras que en Comisión de Actividades Infantiles, el local CAI recibirá a Gimnasia, también en Primera Caballeros.
Programa
JUEVES 29
En el Socios Fundadores
21:30 Primera (F): Gimnasia vs Petroquímica. Arbitros: Mario Contrera, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.
VIERNES 30
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
20:00 Primera (F): La Fede Deportiva vs Escuela Municipal Pueyrredón. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Juan Carlos Pérez.
21:30 Primera (M): La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Jorge Alarcón.
En Comisión de Actividades Infantiles
21:30 Primera (M): CAI vs. Gimnasia. Arbitros: Matías Carrizo, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.