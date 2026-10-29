Gimnasia y Petroquímica se miden en Primera Femenino

El partido, que se jugará este jueves en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21:30 y corresponde al torneo Clausura de la ACRB.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21:30, y tendrá el arbitraje de Mario Contrera, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

Siguiendo con la programación, el viernes, pero en el gimnasio Diego Simón, La Fede Deportiva se medirá con Escuela Municipal Pueyrredón. Los árbitros serán Leandro Aguirre, Facundo Iza y Juan Carlos Pérez.

En el mismo escenario, pero desde las 21:30, La Fede se medirá con Petroquímica en Primera división de la rama masculina.

Mientras que en Comisión de Actividades Infantiles, el local CAI recibirá a Gimnasia, también en Primera Caballeros.

Programa

JUEVES 29

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (F): Gimnasia vs Petroquímica. Arbitros: Mario Contrera, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

VIERNES 30

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 Primera (F): La Fede Deportiva vs Escuela Municipal Pueyrredón. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Juan Carlos Pérez.

21:30 Primera (M): La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Jorge Alarcón.

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Primera (M): CAI vs. Gimnasia. Arbitros: Matías Carrizo, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.