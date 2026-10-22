Petroquímica-CAI y Gimnasia-Náutico juegan en Primera Mayores. “Petro”-La Fede lo harán en Mayores Femenino.

Viernes de básquet en el 8 y en el Socios Fundadores

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este viernes con la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” en Primera Masculino y el torneo Clausura "José ‘Pepe’ Bova” en Mayores Femenino.

En ese contexto, en el gimnasio Cemento Comodoro, el local Petroquímica recibirá desde las 20 a La Fede Deportiva en mujeres.

Los árbitros del encuentro serán Matías Carrizo, Axel Catalán y Juan Carlos Pérez.

A continuación, en varones, el “Verdolaga” recibirá a Comisión de Actividades Infantiles. El encuentro será controlado por Facundo Iza, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

Mientras que en el Socios Fundadores, Gimnasia y Esgrima recibirá a Náutico Rada Tilly en Primera Masculino.

Los jueces del encuentro, que dará comienzo a las 21:30, serán Leandro Aguirre, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

Programa

VIERNES 23

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

20:00 Primera F: Petroquímica vs La Fede Deportiva. Arbitros: Matías Carrizo, Axel Catalán y Juan Carlos Pérez.

21:30 Primera M: Petroquímica vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Facundo Iza, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

En el Socios Fundadores

21:30 Primera M: Gimnasia vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.