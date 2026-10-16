Este sábado se jugarán partidos en Gimnasia, La Fede y Petroquímica. También habrá acción en Coyhaique, Chile.

El básquet sigue con más del torneo ACRB / Liga Integración Binacional

Se jugará este fin de semana en diferentes canchas, una nueva fecha del torneo ACRB / Liga Integración Binacional de Básquet “José Pepe Bova.

El certamen, que organizan la Asociación Comodoro Rivadavia y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, continuará así con un nuevo capítulo para las formativas, tanto en la rama femenina como en masculino.

En Comodoro Rivadavia, este sábado habrá acción en el Socios Fundadores de Gimnasia y Esgrima, en el gimnasio Diego Simón de Federación Deportiva y en el “Cemento Comodoro” del club Petroquímica.

El domingo, mientras tanto, habrá actividad únicamente en Kilómetro 8, es decir en la cancha de la entidad “verdolaga”.

Mientras tanto durante las dos jornadas, también se jugarán partidos en la Universidad Aysén de la ciudad chilena de Coyhaique, escenario donde se presentará Escuela de Pico Truncado.

Por otra parte, en Comodoro Rivadavia se desarrollará un nuevo encuentro con las categorías iniciales del básquet, tanto para Cebollitas como Premini. Y la actividad tendrá lugar en la sede de Comisión de Actividades Infantiles y en el gimnasio Diego Simón de La Fede.

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Programa – Comodoro Rivadavia

SABADO 17

En el Socios Fundadores

14:30 Mini (M): Gimnasia "Verde" vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Axel Catalán y Miguel Muñoz.

16:00 Infantiles (M): Gimnasia "Verde" vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

17:30 Cadetes (M): Gimnasia "Verde" vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre y Matías Carrizo.

19:00 Juveniles (M): Gimnasia "Verde" vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre y Matías Carrizo.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

15:30 Mini (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Micaela Moncalieri.

17:00 Infantiles (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede. Arbitros: Guillermo Fernández y Micaela Moncalieri.

18:30 Cadetes (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede. Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.

20:00 Juveniles (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede. Arbitros: Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

14:30 Mini (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Juan Carlos Pérez y Juan Atencio.

16:00 Infantiles (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Mario Contrera y Juan Carlos Pérez.

17:30 Cadetes (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Facundo Iza y Mario Contrera.

19:00 Juveniles (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Facundo Iza y Mario Contrera.

(*) Con planilla oficial de juego.

DOMINGO 18

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

14:30 Mini (M): Petroquímica vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Rodrigo Alvarez y Juan Atencio.

16:00 Infantiles (M): Petroquímica vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Marcia Carrizo y Juan Atencio.

17:30 Cadetes (M): Petroquímica vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Rodrigo Alvarez y Marcia Carrizo.

19:00 Juveniles (M): Petroquímica vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

Programa – Coyhaique

SABADO 17

En el Gimnasio “Universidad Aysen”

16:00 Infantiles (F): Legiones Athletic vs Escuela de Básquet Pico Truncado (*). Arbitros: Valentina Molina y Vicente Caiguan.

17:30 Cadetes (F): Legiones Athletic vs Escuela Pico Truncado (*). Arbitros: Valentina Molina y Vicente Caiguan.

19:00 Juveniles (F): Legiones Athletic vs Escuela Pico Truncado (*). Arbitros: Fernando Carvallo y Carlos Castro.

DOMINGO 18

En el Gimnasio “Universidad Aysen”

10:00 Infantiles (F): Club Básquetbol Coyhaique vs Escuela de Pico Truncado (*). Arbitros: Vicente Caiguan y Andrés Levicoy.

11:30 Cadetes (F): Club Coyhaique vs Escuela Pico Truncado (*). Arbitros: Valentina Molina y Vicente Caiguan.

13:00 Juveniles (F): Club Coyhaique vs Escuela Pico Truncado (*). Arbitros: Vicente Caiguan y Andrés Levicoy.

16:00 Infantiles (M): Legiones Athletic vs Club Básquetbol Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Fernando Carvallo y Carlos Castro.

17:30 Cadetes (M): Legiones Athletic vs Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Fiorella Téllez y Carlos Castro.

19:00 Juveniles (M): Legiones Athletic vs Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Fernando Carvallo y Fiorella Téllez.

(*) Con planilla oficial de juego.

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Programación de Encuentros

Categorías: Iniciación Deportiva – Cebollita – Pre Mini

SABADO 17

En Comisión de Actividades Infantiles

11:00 Pre Mini: CAI vs Náutico Rada Tilly ‘Amarillo’.

12:00 Cebollitas: CAI vs Náutico Rada Tilly ‘Amarillo’.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

13:00 Pre Mini: La Fede Deportiva ‘Blanco’ vs Escuela Municipal Pueyrredón.

14:00 Cebollitas: La Fede Deportiva ‘Blanco’ vs Escuela Municipal Pueyrredón.