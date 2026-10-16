Irene Carrizo asumirá la conducción de Petrominera Chubut

La Legislatura provincial aprobó por amplia mayoría el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo. La abogada venía desempeñándose como síndica de la empresa estatal y cuenta con experiencia en el sector público y en ámbitos vinculados a la actividad petrolera.

La Legislatura del Chubut aprobó este jueves la designación de Irene Carrizo como presidenta de Petrominera Chubut Sociedad del Estado, luego de que el Poder Ejecutivo remitiera su pliego para obtener el correspondiente acuerdo legislativo.

Carrizo es abogada egresada de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y cuenta con formación complementaria en derecho laboral, seguridad social, derecho privado, derecho de daños y riesgo laboral. Además, registra antecedentes en la administración pública, en asesoramiento sindical y en tareas vinculadas al sector petrolero. Antes de asumir la conducción de la empresa, se desempeñaba como síndica de Petrominera.

Durante el tratamiento en el recinto, la diputada Sonia Cavagnini expuso los antecedentes académicos y profesionales de la postulante y señaló que la documentación presentada había sido evaluada favorablemente en comisión. La designación fue aprobada por amplia mayoría.

Carrizo reemplaza en la conducción de la empresa provincial a Héctor Millar, cuya salida de Petrominera había sido informada a comienzos de octubre.

También hubo debate por la sindicatura

En la misma sesión se aprobó la designación de José Andrés Bahamonde como síndico de Petrominera, aunque este punto generó cuestionamientos desde sectores de la oposición por los requisitos profesionales exigidos para ejercer esa función, según informó la prensa provincial.

Petrominera es una empresa estatal estratégica para Chubut, con participación en actividades vinculadas a la explotación hidrocarburífera, minera y energética de la provincia.