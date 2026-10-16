"Viento Empapa" celebra 10 ediciones con una gran jornada de arte

El festival se realizará este sábado 17 de octubre, de 14 a 18:30, en la Escuela de Arte de Comodoro Rivadavia. Habrá talleres, música, danza, teatro, literatura y propuestas visuales con entrada libre y gratuita.

La Escuela de Arte de Comodoro Rivadavia abrirá sus puertas este sábado 17 de octubre para celebrar la 10° edición del Festival de Arte para Chicas y Chicos “Viento Empapa”, una propuesta que invita a las infancias y sus familias a encontrarse con distintas expresiones artísticas a través del juego, la exploración y la creación.

La jornada se desarrollará de 14 a 18:30 horas en el ISFD N.º 806, ubicado en Clara Mizrahi s/n, esquina Hipólito Yrigoyen, y contará con actividades destinadas a niñas y niños de 4 a 14 años, además de propuestas para compartir en familia.

La edición de este año tendrá un significado especial, ya que el Centro de Expresión Infantil (CEI) y el Instituto Superior de Formación Docente N.º 806 celebran sus 60 años de trayectoria.

Organizado por el Centro de Expresión Infantil y la Escuela de Música, ambos pertenecientes a la Formación Artística Vocacional que funciona en el ISFD N.º 806, el festival propone una tarde abierta a toda la comunidad.

Un homenaje a Adriana Sosa

Esta décima edición estará dedicada al legado musical y poético de Adriana Sosa, referente e impulsora del programa artístico.

Durante el encuentro habrá stands con propuestas para participar de manera espontánea y talleres en los que confluirán música, artes visuales, teatro, danza, literatura y otros lenguajes.

También será una oportunidad para acercarse a proyectos vinculados con la obra de Sosa, entre ellos Mar de Tinta y Nanai, y conocer producciones de distintas artistas que han construido universos poéticos para las infancias, como Edith Vera, María Wernicke, Naranja Dulce, Cecilia Pisos, Paloma Valdivia y Marta Gómez.

“Viento Empapa” llega así a su décima edición celebrando seis décadas de educación artística y renovando una propuesta que pone en el centro la curiosidad, el juego y la creación colectiva.

La actividad será libre y gratuita.