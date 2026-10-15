Cinco detenidos en Las Flores con plantas de cannabis

El procedimiento se realizó luego de que un llamado alertara sobre la presunta sustracción de elementos de una vivienda.

Cinco hombres, de entre 24 y 33 años, fueron detenidos durante la madrugada de este jueves en Comodoro Rivadavia, luego de un procedimiento policial que se inició a partir de un aviso sobre la presunta sustracción de elementos de un domicilio.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30, cuando personal de la Comisaría Seccional Segunda recibió un llamado telefónico que alertaba sobre un grupo de hombres que estaría retirando objetos de una vivienda ubicada sobre la calle San Martín, en el barrio Las Flores, y cargándolos en una Fiat Fiorino blanca.

Ante esta situación, efectivos de la dependencia, junto con personal de la División Canes, se dirigieron al lugar e iniciaron un operativo que permitió interceptar el vehículo en el pasaje Los Patos.

Al detenerse la marcha del rodado, los cinco ocupantes descendieron y huyeron en distintas direcciones. Sin embargo, todos fueron alcanzados e interceptados por el personal policial.

Durante el procedimiento, los efectivos advirtieron que la puerta trasera de la Fiorino había quedado abierta. Al inspeccionar el lugar, encontraron aproximadamente diez plantas presuntamente de cannabis, algunas dentro del vehículo y otras sobre la vía pública.

Los detenidos fueron identificados como Bruno Maximiliano M., de 24 años; Julián U. A., de 27; Lucas Gonzalo R., de 33; Emanuel Andrés P., de 29; y Alexis Damián L., de 30.

El procedimiento quedó bajo intervención policial para determinar las circunstancias del hecho y establecer las actuaciones correspondientes por los elementos hallados y la presunta sustracción denunciada.