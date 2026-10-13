Intentó robar accesorios electrónicos en un comercio de La Floresta

El sospechoso, de 23 años, fue interceptado por la Policía en Granaderos y Los Nogales.

Un joven de 23 años fue detenido este lunes, acusado de sustraer accesorios electrónicos de una librería y cotillón ubicada en la calle Los Álamos al 800, en el barrio La Floresta.

El procedimiento se inició luego de que el Centro de Monitoreo alertara a efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta, que realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona.

Al llegar al comercio, los uniformados se entrevistaron con la propietaria, Gimena Sáez, quien aportó las características físicas y la vestimenta del sospechoso. Con esa información, la Policía desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones.

Minutos después, el joven fue interceptado en la esquina de las calles Los Granaderos y Nogales. Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos.

Entre los objetos secuestrados había un adaptador de corriente USB con su cable, un cable marca Hera, un cargador para automóvil marca Ride y una funda porta celular para brazo marca Only.

Tras la intervención policial, la funcionaria fiscal de turno, Belén Rementería, dispuso realizar un registro fotográfico de los elementos recuperados y posteriormente restituirlos a la damnificada.