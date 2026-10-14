Entregaron 50 lotes con viviendas y preparan otros 39

Las entregas se concretaron en los barrios Don Bosco y Restinga Alí. En René Favaloro se acondicionan parcelas para adjudicatarios del sistema de scoring, con recursos municipales.

La entrega de 50 lotes con viviendas modulares en Don Bosco y Restinga Alí y el acondicionamiento de otras 39 parcelas en René Favaloro forman parte de los avances habitacionales que informó este miércoles la secretaria de Gobierno de Comodoro Rivadavia, Jordana Mrla.

Las entregas se realizaron entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Durante el fin de semana, el equipo de infraestructura concentró sus tareas en René Favaloro, donde los terrenos están destinados a adjudicatarios del sistema de scoring.

“Estuvo todo el equipo de infraestructura trabajando en lo que es la nivelación, la apertura de caminos y los drenajes para los 39 lotes ubicados en René Favaloro”, detalló la funcionaria.

El próximo paso será el inicio de la segunda etapa de aterrazamiento en la zona de Médanos. Según remarcó Mrla, estos trabajos se ejecutan íntegramente con recursos municipales.

El repaso de las intervenciones también incluyó el bacheo sobre la Ruta Provincial N° 39 y la limpieza de drenajes en Santa Lucía. La secretaria destacó la importancia de esta última tarea por tratarse de una zona que estuvo bajo emergencia.

En cuanto a las demandas barriales, las autoridades mantuvieron un primer encuentro conjunto con referentes vecinales de Bella Vista Norte, Laprida, Manantial Rosales y Valle C. Allí abordaron pedidos compartidos por esos sectores. Las reuniones continuarán mediante un cronograma que incorporará a otros barrios de la ciudad.

En Caleta Córdova, las acciones se concentran en la instalación de cámaras para controlar el ingreso y la salida, junto con la reubicación de los tráilers operativos de Seguridad y Tránsito.

Mrla vinculó estas intervenciones con el ordenamiento del barrio portuario y explicó que se llevan adelante “pensando en el fortalecimiento de la parte comercial”.