Comodoro sostiene su reclamo por el transporte del gas y refuerza las auditorías hidrocarburíferas

El Municipio pidió los documentos que sustentan el cálculo aplicado en las facturas. También reforzará las auditorías petroleras tras el incidente en instalaciones de CAPSA.

El costo del transporte en las facturas de gas mantiene abierto el reclamo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE). Tras una reunión realizada el viernes, el Ejecutivo solicitó el expediente y la documentación técnica que fundamentan el cálculo para avanzar por la vía administrativa.

La secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, confirmó en una rueda de prensa que las gestiones continuarán. El encuentro con el organismo coincidió con la promulgación de la Ley Nacional Nº 27.828, que restringe el subsidio de Zona Fría al ítem correspondiente a la compra del gas.

“Concretamos el viernes la reunión efectivamente con el ente. Lamentablemente, el mismo día viernes se promulgó la ley 27.828, que va a afectar lo que es el subsidio de zona fría”, señaló la funcionaria. El planteo municipal también abarca la forma en que se cobra el transporte a los usuarios de la región.

Ante la falta de precisiones del organismo nacional, el Municipio pidió acceder a los fundamentos técnicos de esos cargos. “Solicitamos el expediente que generó el Ente y la memoria descriptiva del cálculo, para trabajar sobre eso”, explicó Mrla, quien advirtió que la restricción del subsidio agravará el impacto del incremento y del cambio de cálculo.

Durante la misma conferencia, la secretaria informó que se profundizarán las auditorías preventivas en las instalaciones hidrocarburíferas del ejido. La decisión se tomó después del incidente registrado en instalaciones de CAPSA, cerca de René Favaloro, donde un equipo multidisciplinario municipal intervino para contener el sector y retirar el suelo afectado.

Como parte de ese cronograma, recientemente se inspeccionó la planta deshidratadora de Kilómetro 9, operada por PECOM.

Mrla vinculó la necesidad de sostener los controles con las características de la explotación petrolera local. “Dentro del ejido la actividad hidrocarburífera está dada por yacimientos que son maduros y que contienen instalaciones que tenemos que auditar”, sostuvo.