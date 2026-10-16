Ezequiel Alexandro Alvarado Beltrán fue atacado en la zona norte de la ciudad cuando caminaba junto a una joven.

Se conocieron los detalles de cómo asesinaron a un joven en Km 8

Un joven identificado como Ezequiel Alexandro Alvarado Beltrán murió este jueves por la noche tras recibir una puñalada en el tórax mientras caminaba junto a una joven por Kilómetro 8. Por el hecho, la Policía detuvo a un sospechoso, que quedó a disposición de la Justicia.

El ataque ocurrió alrededor de las 19:30, en inmediaciones de Base Matienzo y Código 2401. Un llamado telefónico alertó a los efectivos de la Comisaría de Kilómetro 8 sobre una presunta pelea en la vía pública.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima tendida en el suelo, boca arriba, con dificultades para respirar y una lesión provocada por un elemento cortopunzante. Debido a la gravedad de su estado, solicitaron de inmediato una ambulancia.

Mientras aguardaban la asistencia médica, los efectivos entrevistaron a una joven de 20 años que acompañaba a Alvarado Beltrán. Según su relato, ambos caminaban por la vía pública cuando otro joven atacó a la víctima con un arma blanca y le provocó una herida en el lado izquierdo del tórax.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal médico, su fallecimiento fue constatado a las 20:20.

Tras reunir los primeros datos sobre el ataque, la Policía desplegó un operativo de búsqueda para localizar al presunto agresor. El procedimiento incluyó un rastrillaje por distintos sectores de la zona norte.

De acuerdo con la información policial, el sospechoso fue localizado en inmediaciones de Base Belgrano y avenida Alejandro Maíz. Los efectivos lo identificaron como L. A. R. y procedieron a su aprehensión. Posteriormente, quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, con traslado previsto a la Comisaría Sexta.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque y qué desencadenó la agresión que terminó con la vida del joven.

Con este crimen, Comodoro Rivadavia suma 13 homicidios en lo que va de 2026, un número más alto que el de los 6 años precedentes. Hay que remontarse a 2019 para encontrar una cifra de homicidios superior en esta ciudad.