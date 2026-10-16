La jornada se presentará con cielo entre parcialmente y ligeramente nublado, sin probabilidades de lluvia. El viento volverá a ganar intensidad hacia la noche.

Viernes con máxima de 18°C y ráfagas de hasta 69 km/h en Comodoro

Comodoro Rivadavia tendrá este viernes 16 de octubre una jornada sin precipitaciones, con temperaturas agradables durante la tarde y viento persistente del sector norte.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 6°C. El viento soplará del noreste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura llegará a una máxima de 18°C. El viento continuará del noreste con intensidad similar, aunque las ráfagas podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h.

Hacia la noche se prevé cielo ligeramente nublado, unos 14°C y viento del norte entre 23 y 31 km/h. En ese tramo del día podrían registrarse las ráfagas más intensas, de entre 60 y 69 km/h.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.